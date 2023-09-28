27.09.2023, 15:38 49906
Более 10 тонн дизтоплива украли на заводе "Казфосфат" в Жамбылской области
Группа злоумышленников на протяжении длительного времени занималась хищением топлива
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Тараз. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Жамбылской области пресекла деятельность группы злоумышленников, которая длительное время занималась хищением дизельного топлива с завода ТОО "Казфосфат" в городе Жанатасе, рассказали в департаменте полиции Жамбылской области.
Организатором хищения оказался 34-летний житель Туркестанской области. С участием работников завода он на протяжении длительного времени вывозил в крупных объемах похищенное дизельное топливо.
Дома у задержанного обнаружены и изъяты свыше десяти тонн дизельного топлива, а также оборудование, автомашины, использовавшиеся для перевозки и перекачивания ГСМ. Кроме того, изъят обрез гладкоствольного ружья.
По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Кража, совершенная в крупном размере".
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28.09.2023, 20:39 3376
В Алматы обезглавили женщину: суд вынес приговор убийце
Фото: Depositphotos
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Алматы. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В СМУС завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении И., обезглавившего женщину в Алматы. Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, сообщает пресс-служба суда.
Подсудимый И. находился в материальной зависимости от гражданской супруги, которая не желала дальнейших отношений с ним. Он решил совершить убийство, чтобы создать устрашающую, криминогенную обстановку. В марте 2023 года он, заранее спланировав убийство, назначил потерпевшей А. встречу в одном из парков. Далее И. с особой жестокостью обезглавил потерпевшую. Затем отнес голову в один из магазинов.
Прокурор просил суд признать подсудимого виновным и назначить ему 20 лет лишения свободы в учреждениях средней безопасности. Подсудимый вину признал полностью и чистосердечно раскаялся в содеянном.
Согласно вердикту присяжных заседателей и приговору суда И. признан виновным в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью, и ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности.
Напомним, 12 апреля в 8.40 поступило сообщение об обнаружении у заброшенного здания на улице Шолохова тела женщины. Женщина оказалась обезглавленной. Погибшая, 1976 года рождения, без определенного места жительства, ранее неоднократно судимая за наркопреступления.
28.09.2023, 19:47 5291
Видео конфликта в МЦПС "Хоргос" прокомментировали в ДП Жетысуской области
На видео заснят конфликт, произошедший на территории МЦПС "Хоргос" 6 сентября
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Талдыкорган. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По информации некоторых источников, в МЦПС "Хоргос" опять произошло ЧП с участием неизвестных лиц и местных сотрудников полиции.
По информации пресс-служба ДП Жетысуской области, на видео заснят конфликт, произошедший на территории МЦПС "Хоргос" 6 сентября. О нем уже сообщалось ранее.
Все участники (12 человек из числа местных жителей в возрасте 20-26 лет) драки задержаны и помещены под стражу. Расследование проводится по статье 293 УК РК (Хулиганство). Обнаруженный на месте происшествия травматический пистолет изъят и приобщен к материалам уголовного дела. Расследование находится на особом контроле областного департамента.
28.09.2023, 14:06 14141
Мухамедиулы выдвинули обвинения в рейдерстве и злоупотреблении полномочиями
Экс-министра культуры и спорта обвиняют в рейдерском захвате отеля
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Астана. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший директор Национального музея и экс-министр культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы вновь предстал перед судом. На этот раз ему предъявлены обвинения в редейрском захвате.
В межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось главное судебное разбирательство по обвинению Арыстанбека Мухамедиулы в рейдерском захвате отеля "Дипломат", сообщает портал zakon.kz.
По версии следствия, Арыстанбек Мухамедиулы якобы в 2020 году договорился с К., что одолжит ему 2,5 млрд тенге под залог одного из зданий отеля "Дипломат" в Астане и в дальнейшем будет получать пассивный доход от работы отеля. Для этого он просил оформить на свою родственницу 71% в ТОО, которому принадлежал отель.
После того как сделка состоялась, чиновник начал регулярно наведываться в отель, где его представляли персоналу как одного из совладельцев. В дальнейшем, по версии обвинения, Мухамедиулы потребовал от К. отдать оставшиеся 29 процентов, на что получил отказ. Тогда чиновник отдал приказ сотрудникам "Дипломата" не запускать директора ТОО в отель. Затем был подделан протокол общего собрания участников товарищества, на котором директор товарищества был заменен на аффилированное с Мухамедиулы лицо, информирует Tengrinews.kz.
Таким образом, Мухамедиулы совершил уголовные правонарушения, предусмотренные статьями УК РК "Организация преступления" и "Злоупотребление полномочиями".
Также экс-министра обвиняют в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями УК РК "Покушение на совершение преступления" и "Рейдерство".
Отмечается, что подсудимый полностью не согласен с обвинением и не признает своей вины.
Напомним, приговором межрайонного суда по уголовным делам Астаны Мухамедиулы А. приговорен к 8 годам лишения свободы.
Директор Нацмузея Арыстанбек Мухамедиулы был арестован 28 мая 2022 года. Расследование проводилось по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", а также на проекты "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов" и "Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан". Суд по делу экс-министра культуры начался 17 апреля. Кроме Мухамедиулы, по делу проходили замдиректора ТОО "Экспонат" Азамат Кошенов и бухгалтер компании Айым Садвакасова, а также экс-заместитель директора Национального музея Алмаз Нуразхан.
6 июня этого года в Агентстве РК по противодействию коррупции сообщили, что намерены начать досудебное расследование в отношении Арыстанбека Мухамедиулы по факту клеветы.
28.09.2023, 13:28 16051
Насильнику двух сестер вынесли приговор в Павлодаре
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Павлодар. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Уголовный суд Павлодара вынес приговор насильнику двух сестер в Экибастузе.
Свое первое преступление 16-летний экибастузец совершил в июле 2019 года в своей квартире в отношении 13-летней девочки. Из-за угроз соседа школьница не рассказала ничего маме, беспокоилась из-за ее здоровья, но поделилась с восьмилетней сестренкой", - сообщает Pavlodarnews.kz.
По информации судьи Кудабая Султанова, через год во время летних каникул мама уехала со старшей дочерью на лечение в Усть-Каменогорск, а младшая осталась с бабушкой. В отношении нее преступление было совершено в этот период.
Как стало известно в суде, младшую соседку парень насиловал несколько раз. В прошлом году она поделилась своими переживаниями с родственником. Именно от него и узнала мама девочек о случившемся и обратилась в полицию. Соседа взяли под стражу. Суд длился почти год.
Дело экибастузца рассматривали по двум уголовным статьям - по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних потерпевших с использованием их беспомощного состояния. Поскольку обстоятельства дела не могут быть оглашены, его рассматривали на закрытом судебном заседании", - пишет издание.
Парень в суде вину и заявленные иски не признал.
Так как подсудимый на момент совершения преступления был подростком, по статье 81 Уголовного кодекса РК его могли приговорить максимум к десятилетнему заключению. Отягчающих обстоятельств не было, поэтому наказание не должно превышать 3/4 от максимального срока. Поэтому по четвертой части статьи 120 УК суд лишил экибастузца свободы на семь лет и шесть месяцев, по четвертой части статьи 121 он получил столько же. Окончательный срок - восемь лет заключения", - сообщает сайт.
Подсудимому также предстоит выплатить моральный ущерб по 2,5 миллиона тенге каждой из пострадавших девочек. Кроме того, его лишили права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, на два года.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее в Павлодаре вынесли приговор насильникам 16-летней девочки-сироты.
Насильник 9-летней девочки в Абайской области приговорен к 25 годам лишения свободы.
28.09.2023, 12:06 19401
Главу управления миграционной службы области Абай задержали за взятку Дополнено
Информацию о задержании подтвердили в Антикоррупционной службе области
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Семей. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Абайской области задержали главу управления миграционной службы Абайской области Гульвиру Доненбаеву.
Сообщение о задержании появилось в соцсетях.
Поступила информация, что 27 сентября 2023 года сотрудниками ДКНБ совместно с Антикором по области Абай задержана начальник УМС ДП области Гульвира Доненбаева при получении денежных средств в размере 1000 долларов США через посредника", - пишет telegram-паблик Egov.press.
Информацию о задержании подтвердили в Антикоррупционной службе области, сообщает Zakon.kz.
Сообщить о причинах задержания в ведомстве пообещали позже.
Дополнено, 28.10.2023, 13.56
В Антикоре прокомментировали задержание Доненбаевой.
Антикоррупционной службой по области Абай изобличены во взяточничестве руководитель управления миграционной службы и другие сотрудники департамента полиции области Абай. Должностное лицо через своего подчиненного получила взятку в сумме 1000 долларов США за оказание содействия в переводе сотрудника районного подразделения полиции в городской отдел миграционной службы. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания", - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.
Досудебное расследование продолжается.
Ранее в Астане вынесли приговор экс-заместителю главы Наццентра экспертизы Байгабулову за взяточничество в крупном размере.
Также сообщалось, что Антикоррупционная служба планирует ввести публичный реестр коррупционеров.
28.09.2023, 10:32 21531
МВД Казахстана заблокировало 1,5 тысячи распространявших наркотики сайтов
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года Министерство внутренних дел Казахстана заблокировало 1,5 тысячи сайтов, распространявших наркотики, сообщает Polisia.kz.
С начала года сотрудниками подразделений по противодействию наркопреступности зарегистрировано 51 досудебное производство по фактам рекламы наркотиков, 288 уголовных дел за распространение наркотиков через интернет. Заблокировано 1,5 тысячи сайтов, распространяющих наркотики", - сообщили в ведомстве.
По данным МВД, на ресурсе казахстанского сервиса объявлений OLX.kz выявлено 1179 объявлений, содержащих пропаганду наркотиков и предложения курьерской работы с распространением психоактивных веществ.
В рамках имеющихся договоренностей с руководством OLX.kz эти объявления удалены с сайта", - уточнили в МВД.
Как отметили в министерстве, для повышения эффективности в выявлении наркопреступлений в интернет-пространстве министерством заключен договор с одной из казахстанских компаний на приобретение современных аппаратно-программных комплексов и сопутствующего технического оборудования.
В сентябре ведомством проведен обучающий семинар-тренинг среди полицейских по их использованию в оперативно-служебной деятельности и в каждый регион передано по одной рабочей станции. Обучен 21 IT-специалист из всех территориальных подразделений по противодействию наркопреступности.
Как пояснил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов, аппаратно-программные комплексы приобретены за счет финансирования, выделенного в рамках комплексного плана борьбы с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы.
Мощности программных комплексов позволяют обрабатывать значительные объемы информации и выявлять прямые и неявные связи между лицами, участвующими в незаконном обороте наркотиков.
Наркоборцы всех регионов страны получат возможность формировать сводную информацию об объекте на основе данных из всех открытых интернет-источников, включая социальные сети, мессенджеры, онлайн-сервисы и другие сторонние базы данных", - отметили в МВД.
Ранее сообщалось, что около 900 килограммов наркотиков изъято в ходе спецоперации в странах ОДКБ.
28.09.2023, 09:27 24406
В СКО по подозрению в коррупции задержали главу филиала Аграрной кредитной корпорации
Он подозревается в получении взяток от сельхозтоваропроизводителей за положительное решение вопроса по выдаче кредитов
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Петропавловск. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области задержан руководитель областного филиала АО "Аграрная кредитная корпорация" по подозрению в коррупции.
Он подозревается в неоднократном получении взяток от сельхозтоваропроизводителей. Суммы взяток варьировались от 100 до 500 тысяч тенге. Эти денежные средства предназначались за положительное и беспрепятственное решение вопроса по выдаче кредитных займов, выделяемых в рамках Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса РК на 2021-2025 годы", - сообщили в пресс-службе Антикора.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания Петропавловска. Досудебное расследование продолжается.
27.09.2023, 18:00 52401
В Астане вынесли приговор экс-заместителю главы Наццентра экспертизы Байгабулову
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонным судом по уголовным делам Астаны вынесен приговор по делу экс-зампредседателя Национального центр экспертизы Садвакаса Байгабулова и главы Жетысуского филиала центра Асхата Манкеева, сообщает пресс-служба суда.
Судом Б. назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с лишением права занимать руководящие должности на государственной службе, в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора сроком на 3 года. М. назначено наказание в виде штрафа в сумме более 22 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, материалами негласных следственных действий, вещественными доказательствами и другими материалами уголовного дела.
Судом установлено, что "М., работая директором филиала "Национальный центр экспертизы" по Жетысуской области, с целью перемещения по службе на аналогичную должность в другой регион передал через третьих лиц Б. 2500 долларов для дальнейшей передачи в качестве взятки председателю правления "Национальный центр экспертизы" К., тем самым совершил покушение на дачу взятки в значительном размере лицу, приравненному на выполнение государственных функций".
Однако Б., который работал первым заместителем председателя указанного правления, в должностные полномочия которого не входит решение кадровых вопросов, путем обмана М. похитил его деньги в сумме 2500 долларов", - добавили в пресс-службе.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, в конце июля стало известно, что экс-зампредседателя "Национальный центр экспертизы" Садвакаса Байгабулова подозревают в получении взятки.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?