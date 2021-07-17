Более 1 млн поддельных тенге выявлено в Казахстане за первое полугодие

НУР-СУЛТАН. 16 ИЮЛЯ - В Национальном банке Республики Казахстан рассказали, какие купюры чаще всего подделывают в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Чаще всего подделывают купюры номиналом 2000 и 5000 тенге - 65% и 19% от общего объема. Оставшиеся 16% приходятся на банкноты и монеты других номиналов. Больше всего фальшивых денег выявлено в Алматы (228) и в Нур-Султане (43)", - рассказал начальник управления экспертизы банкнот и монет департамента наличного денежного обращения НБ РК Аскат Мукамадиев.

Он отметил, что фальшивомонетчики в основном имитируют визуальные защитные элементы. На первый взгляд, они могут быть идентичными, но рассмотрев банкноту внимательно можно определить подделку.

Подлинные банкноты отличаются четкими изображениями, имеют водяной знак в виде мифической птицы Самрук, номинала, а также защитную нить, которые отчетливо видны на просвет", - уточнил специалист.

Он добавил, что за первые шесть месяцев 2021 года Национальным банком и банками второго уровня выявлено 336 поддельных денежных знаков (333 банкноты и 3 монеты) на сумму более 1 млн тенге. За тот же период прошлого года обнаружено 390 таких банкнот.

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