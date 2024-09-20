19.09.2024, 14:04 24226
Более 20 молодежных банд вымогателей обезврежены в Казахстане
Фото: Polisia.kz
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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане полиция пресекла деятельность 23 молодежных групп, занимавшихся вымогательством в школах и колледжах.
По информации Polisia.kz, с начала года в стране пресечена деятельность 23 молодежных групп, занимающихся вымогательствами.
В частности, в сентябре в Актобе задержан несовершеннолетний студент колледжа, который путем угроз и насилия вымогал 50 тысяч тенге у 15-летнего подростка. Подозреваемый арестован, ведется досудебное расследование.
В Жамбылской области подросток, шантажируя распространением личных данных, вымогал деньги у своих сверстников. Зарегистрировано 8 таких фактов, уголовное дело направлено в суд.
В Петропавловске задержаны участники молодежной группы, которые, применяя насилие и угрозы, заставляли потерпевших оформлять денежные займы, которые затем обналичивали. Подозреваемые арестованы.
Всего в текущем году сотрудниками полиции выявлено свыше 400 случаев вымогательств, из которых 39 совершено в школах и колледжах. Анонимное анкетирование в учебных заведениях обнаружило более 50 фактов возможных вымогательств среди учащихся. По всем случаям проводятся проверки.
В полиции напоминают, что уголовная ответственность за вымогательство наступает с 14 лет.
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19.09.2024, 17:11 20211
В Павлодаре студент колледжа напал с ножом на преподавателя
Фото: ugrapro.ru
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Павлодар. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Павлодаре 17-летний студент колледжа напал с ножом на преподавателя, сообщает пресс-служба управления образования Павлодарской области.
18 сентября текущего года студент павлодарского колледжа 2007 года рождения во дворе дома по улице Павлова нанес педагогу непроникающее ножевое ранение. Администрация колледжа согласно утвержденному алгоритму отреагировала на произошедшее ЧП", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что педагогу оказана медицинская помощь, в данное время состояние удовлетворительное.
По данному факту начато расследование. Студент задержан сотрудниками правоохранительных органов для выяснения обстоятельств", - добавили в управлении.
Ранее в Павлодаре школьник нанес ножевые ранения двум сверстникам.
19.09.2024, 14:45 22051
Житель Акмолинской области избил свою пожилую мать
С различными увечьями женщина была доставлена в больницу
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Кокшетау. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Уголовная ответственность грозит жителю Акмолинской области за избиение 73-летней матери.
73-летняя жительница Аршалынского района 17 сентября была доставлена в районную больницу с различными увечьями. В ходе следствия было установлено, что ночью во время словесного конфликта телесные повреждения потерпевшей нанес ее сын, 1991 года рождения, информирует Polisia.kz.
Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, молодого мужчину избили до смерти в Туркестанской области.
В Кызылорде жестоко избивший жену экс-майор полиции отделался лишением свободы на 1,5 года.
19.09.2024, 12:03 26326
Школьницу принуждали заниматься проституцией в Кызылординской области: арестовано 11 человек
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По делу школьницы, которую принуждали заниматься проституцией в Кызылординской области, арестовано 11 человек, сообщил в кулуарах заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха.
Там установлено 13 фигурантов, 11 из них арестованы. На сегодняшний день возбуждены уголовные дела по ряду статей. Больше я комментировать не могу, потому что в рамках уголовного дела это уже компетенция следователя (...) Это все - и кто вовлекал, и кто непосредственно организовывал", - заявил Игорь Лепеха.
Как сообщалось ранее, в начале августа правозащитница Дина Тансари на своей странице в соцсетях рассказала историю о 16-летней школьнице из Кызылорды, которую заставляли принимать наркотики и заниматься проституцией. Полицейские Кызылорды задержали нескольких подозреваемых. Специалисты областного центра психологической поддержки оказывают пострадавшей девочке необходимую помощь.
Подозреваемым по делу об издевательствах над школьницей в Кызылорде изменили меру пресечения на "содержание под стражей" сроком на 2 месяца. Напомним, изначально специализированный следственный суд Кызылорды в отношении троих несовершеннолетних подозреваемых избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца.
Позже аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев провел совещание, на котором раскритиковал подчиненных и потребовал принятия жестких мер к уполномоченным лицам, которые не предотвратили факта вовлечения несовершеннолетней в занятие проституцией. Были уволены и наказаны чиновники сферы образования.
19.09.2024, 08:40 30481
Находившихся в международном розыске мошенников задержали сотрудники МВД Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками криминальной полиции МВД задержаны находящиеся в международном розыске уголовные преступники, совершившие мошенничества в особо крупном размере. Общая сумма нанесенного ущерба потерпевшим составила более 650 млн тенге, сообщает Polisia.kz.
В Караганде задержан 45-летний мужчина, который в июле 2018 года, находясь в Актобе, под предлогом приобретения недвижимого имущества в столице завладел деньгами в сумме 100 млн тенге. В Алматы задержана 44-летняя женщина, которая в 2023 году под предлогом доставки товаров народного потребления, а именно овощей и фруктов, завладела деньгами граждан на сумму свыше 516 млн тенге. В городе Астане задержана 60-летняя местная жительница, которая в сентябре прошлого года под предлогом приобретения жилья по льготному кредитованию завладела деньгами в сумме 30 млн тенге", - сообщил начальник департамента - официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
Кроме того, по его данным, в Москве задержан 30-летний казахстанец, который также обманным путем завладел десятками миллионов тенге.
С начала года полицией задержано 1360 уголовных преступников и установлены места нахождения более 1000 без вести пропавших лиц.
18.09.2024, 17:03 43061
Пять лет колонии получила владелица общежития, в котором при пожаре погибли люди
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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В столице вынесли приговор по делу о пожаре в общежитии, где погибли 5 человек, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
По результатам рассмотрения уголовного дела межрайонным судом по уголовным делам города Астаны подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 292 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более лиц), и ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с управленческими функциями по обеспечению соблюдения правил пожарной безопасности в коммерческих и иных организациях сроком на три года", - рассказали в ведомстве.
В пресс-службе напомнили, что при пожаре на первом этаже двухэтажного общежития барачного типа погибли 3 несовершеннолетних и 2 взрослых. По результатам экспертизы установлено, что смерть наступила от отравления окисью углерода.
Выяснилось, что комнаты в общежитии сдавались без составления соответствующих договоров аренды и иных документов. Также владелец общежития игнорировал соблюдение требований пожарной безопасности.
Напомним, владельца кафе, где при взрыве газа погибли три человека, приговорили к пяти годам тюрьмы.
18.09.2024, 14:31 45221
Шестерых сотрудников "Майкаинзолота" задержали по делу о падении автобуса в воронку
Они проходят по делу о нарушении правил безопасности при проведении горных и строительных работ
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Павлодар. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Шестерых сотрудников АО "Майкаинзолото" задержали по делу о гибели четырех людей в результате падения автобуса в шахту.
Задержанные проходят по уголовному делу о нарушении правил безопасности при проведении горных и строительных работ, сообщили в полиции Павлодара.
Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.
Напомним, в январе в результате обвала дороги на горно-рудном карьере в воронку провалился автобус с четырьмя работниками аварийно-спасательной службы, тела двоих были извлечены в тот же день. Поиск еще двух человек велся более полутора месяцев. Спасательные работы прерывали из-за риска обвала грунта. 21 февраля международные эксперты заявили о риске продолжения спасательных работ на "Майкаинзолото" из-за нестабильного состояния почвы. Тело последнего рабочего было извлечено лишь в июле. Суд признал полную вину в случившейся трагедии АО "Майкаинзолото".
17.09.2024, 16:42 65231
Державшая усыновленных детей в рабстве жительница Улытау получила 4 года тюрьмы
Фото: Depositphotos
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Жезказган. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Улытау, взявшая трех детей на патронатное воспитание и эксплуатировавшая их на тяжелых работах, получила 4 года лишения свободы, сообщили в областной прокуратуре.
Владелица крестьянского хозяйства в 2018 году, чтобы не тратить деньги на зарплату наемным рабочим, для ухода за скотом взяла на патронатное воспитание из центра для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 3 несовершеннолетних: двух братьев и сестру.
Опекунша заставляла детей выполнять тяжелую работу по хозяйству, а также собирать металлолом на территории города Жезказгана. В случае неповиновения или некачественного выполнения работ она избивала детей.
Приговором специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних от 11 июля 2024 года подсудимая признана виновной в истязаниях несовершеннолетних и злоупотреблении полномочиями опекуна с назначением наказания в виде 4 лет лишения свободы", - добавили в прокуратуре.
Напомним, неблагополучную семью прокуроры и органы опеки выявили в начале февраля текущего года. Троих детей из одной семьи - 1 девочку и 2 мальчиков патронатная семья взяла из детского дома в 2018 году, когда детям было 14, 12, 8 лет. Старших братьев приемные родители держали на своей ферме в 20 км от города и заставляли ухаживать за скотом.
Проехав на ферму, члены комиссии ужаснулись от условий проживания детей. Они были в синяках, шрамах, исхудавшие, уставшие, голодные, с потухшими глазами, грязные, в лохмотьях. Опекун все эти годы издевалась над детьми, била, истязала, поработила и 5 лет получала пособие на детей. Старшая девочка закончила колледж, но практически не была на занятиях. Второй мальчик "учится" в колледже", - рассказала детский омбудсмен Динара Закиева.
Проверка выяснила, что фактически дети не учились, а в учебные заведения постоянно предоставлялись справки о их "болезни".
17.09.2024, 12:57 55576
Молодого мужчину избили до смерти в Туркестанской области
Трое злоумышленников в состоянии алкогольного опьянения нанесли парню смертельные травмы
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Туркестан. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Молодого человека жестоко избили в селе Аксукент Туркестанской области, сообщает Otyrar.kz.
Трое злоумышленников в состоянии алкогольного опьянения нанесли парню смертельные травмы. Пострадавший скончался от кровоизлияния в мозг. Перед этим правонарушители отобрали у погибшего автомобиль и на нем съездили в Шымкент.
Один из участников преступления записал видео с избитым молодым человеком и отправил его своей матери и другу, но, несмотря на увиденное, они не предприняли никаких действий", - пишет сайт.
По словам родственников погибшего, полиция задержала лишь одного из подозреваемых.
В пресс-службе департамента полиции Туркестанской области сообщили, что по факту гибели потерпевшего возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Проводится расследование, в рамках которого будет дана правовая оценка действиям каждого участника происшествия. В отношении остальных возбуждено уголовное дело по факту укрывательства преступления", - сообщили в полиции.
Ранее в области Жетысу задержали изверга, жестоко избившего пожилую женщину. До этого в Петропавловске четверых молодых людей осудили по делу о жестоком избиении 41-летнего мужчины с инвалидностью.
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