Более 230 млн тенге украло руководство горполиклиники в Атырау

Всего с начала года в социальной сфере зарегистрировано 95 коррупционных преступлений

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Атырау. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Более 240 млн украли директора и главные бухгалтеры двух поликлиник в Атырау и Жанаозене, сообщает Агентство по противодействию коррупции.





По информации Антикора, в текущем году в социальной сфере зарегистрировано 95 коррупционных преступлений, в совершении которых изобличено 58 лиц, осуждено 34 лица.





В частности, В Мангистау завершено досудебное расследование в отношении директора и главного бухгалтера ГКП на ПХВ "Жанаозенская городская поликлиника № 2".Они подозреваются в хищении денежных средств в сумме 10,5 млн тенге путем их перечисления на счет частной компании без фактической поставки медицинских изделий в рамках договора госзакупок.





С санкции суда директор поликлиники взят под стражу.





А в Атырау оглашен приговор в отношении директора, заведующего хозяйством, главного бухгалтера Атырауской городской поликлиники № 4 и предпринимателя.





Подсудимые признаны виновными в хищении денежных средств в сумме 231,8 млн тенге путем их перечисления предпринимателю без фактического оказания услуг в рамках договоров, заключенных с нарушением требований законодательства.





Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.