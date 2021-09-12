Более 400 килограммов наркотиков изъяли полицейские в Жамбылской области

ТАРАЗ. 11 СЕНТЯБРЯ - В течение трех дней Жамбылские полицейские в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Допинг" изъяли более 400 килограммов наркотиков, в том числе более 3 граммов героина, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе ОПМ "Допинг" полиция Жамбылской области провела проверки в 62 аптеках, на 2 складах и в 2 лечебных учреждениях.

Из незаконного оборота за 3 дня изъято более 445 килограммов различных наркотических средств, из них 441 килограмм марихуаны, 4,7 килограмма гашиша, более 3 граммов героина", - рассказал начальник УПН ДП Жамбылской области Аскар Жумабеков.

Всего в ходе ОПМ выявлено 5 уголовных преступлений: 3 факта - по статье 297 УК РК (Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере), 2 факта - по части 1 статьи 300 УК РК (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества).

Зарегистрированы 10 фактов уголовных проступков по статье 296 УК РК (Немедицинское потребление наркотических средств в общественных местах; незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств) и 14 фактов административных правонарушений, сообщает Polisia.kz

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