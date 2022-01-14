Более 850 правонарушений во время режима ЧП выявлено В Туркестанской области

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ТУРКЕСТАН. 13 ЯНВАРЯ - Более 850 правонарушений во время режима чрезвычайного положения выявлено в Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области, полицейские проверили на блок-постах 14307 автотранспортных средств и водворили на штрафстоянку более 100 автомобилей. В отделы полиции доставлено 1220 человек. По области выявлено 863 нарушения по статье 476 КоАП (Нарушение режима чрезвычайного положения).

На 47 лиц решением суда наложены административные штрафы, 73 гражданам вынесены предупреждения, двум назначен административный арест. Некоторые нарушители не имели при себе документов, удостоверяющих личность, других привлекли к ответствености за нахождение вне дома во время комендантского часа", - заявили в ведомстве.

Кроме того, установлено 8 фактов нарушения статьи 478 КоАП (Действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях чрезвычайного положения). По статье 488 КоАП (Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний) зарегистрировано 8 фактов, одному гражданину вынесено предупреждение, 6 человек взяты под стражу, на одного наложен административный штраф.

Кроме того, в Туркестане выявлено 65 нарушений по статье 476 КоАП (Нарушение режима чрезвычайного положения). На 41 гражданина наложен административный штраф, 20 лицам вынесено предупреждение, материалы в отношении 4 граждан рассматриваются в суде.