30.05.2024, 16:12 57231

Более тонны прекурсоров изъято в ходе спецоперации в ВКО

Не допущено изготовление порядка 100 килограммов синтетических наркотиков
Усть-Каменогорск. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске при координации прокуратуры ВКО криминальной полицией в ходе спецоперации в арендованном подвальном помещении обнаружено и изъято лабораторное оборудование, прекурсоры и готовые к реализации наркотики синтетического происхождения в особо крупном размере, сообщает областная прокуратура.

Как отметили в пресс-службе ведомства, подготовка спецоперации велась несколько месяцев.

Согласно экспертизе, изъято 1,4 килограмма мефедрона и 1,6 тонны химической жидкости. Таким образом, не допущено изготовление порядка 100 килограммов синтетических наркотиков", - проинформировали в прокуратуре.


По факту незаконной переработки, приобретения, хранения и изготовления в целях сбыта наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый, им является 41-летний житель областного центра, задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Ему грозит лишение свободы до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
 
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Теги:ВКОспецоперациямефедрон

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31.05.2024, 13:29 3691

Более 50 сотовых телефонов украли сотрудники аэропорта Алматы

Злоумышленники подозреваются в неоднократных хищениях
Алматы. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Кражу более 50 мобильников в аэропорту Алматы расследует транспортная полиция.

24 мая сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту города Алматы при проведении оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность группы из трех работников аэропорта. Злоумышленники подозреваются в неоднократном совершении хищений товаров почтового отправления, а именно мобильных телефонов, предназначенных для реализации в регионы страны", - сообщает Polisia.kz.


Досудебное расследование продолжается. Иные сведения разглашению не подлежат.

Ранее в аэропорту Актау полицейские задержали грузчика, похитившего из багажа золотые изделия почти на один миллион тенге.
 
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Теги:АлматыАэропорттелефоныКража
31.05.2024, 12:23 7776

Замруководителя спецЦОНа задержали в Алматы

Его подозревают в мошенничестве
Замруководителя спецЦОНа задержали в Алматы
Фото: Polisia.kz
Алматы. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба Алматы задержала заместителя руководителя спецЦОНа по подозрению в мошенничестве.

Проводится досудебное расследование в отношении заместителя руководителя специализированного отдела № 1 по обслуживанию населения филиала НАО "Государственная корпорация" Правительство для граждан". Он подозревается в завладении мошенническим путем денежных средств в сумме 930 тыс. тенге местного предпринимателя под предлогом беспрепятственного приема документов и допуска к сдаче экзаменов курсантов автошколы для получения водительских удостоверений", - сообщили в Антикоре.



Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Ранее Антикор завершил громкое расследование по делу об автомобильной ОПГ в Астане. Сотрудники столичного спецЦОНа и полицейские проходят подозреваемыми в деле о нелегальной регистрации автомобилей. Ущерб государству составил 1,4 млрд тенге.
 
31.05.2024, 10:04 14811

В Алматы к 11 годам лишения свободы приговорен нарколаборант

Он организовал нарколабораторию в квартире в Бостандыкском районе
В Алматы к 11 годам лишения свободы приговорен нарколаборант
Фото: Polisia.kz
Алматы. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 27-летний мужчина, организовавший в многоквартирном ЖК в Бостандыкском районе Алматы нарколабораторию, приговорен к 11 годам лишения свободы, сообщает Polisia.kz.

В ходе обыска квартиры сотрудниками управления по противодействию наркопреступности были изъяты медицинские шприцы, перчатки, лакмусмовая бумага, изолента зеленого цвета, емкости с прекурсорами и солевой кислотой, специальная лабораторная посуда, электронные весы и другая атрибутика, использованная при производстве мефедрона. И, конечно же, готовый продукт - вещество бежевого цвета в виде кристаллов. Согласно заключению экспертов, данное вещество является альфа-PVP, общим весом 139 гр. Все, что было найдено в квартире: в жидком, кристаллическом и порошкообразном виде направлено на судебно-химическую экспертизу", - сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматы Куатбек Науатов.


Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы он признан виновным в совершении наркопреступления. Ему назначено наказание сроком на 11 лет лишения свободы.
 
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Теги:СудНаркотикинарколаборатория
30.05.2024, 21:16 43031

В 2023 году от рук мошенников пострадали 44 тысячи казахстанцев

Им нанесен ущерб на 140 миллиардов тенге
В 2023 году от рук мошенников пострадали 44 тысячи казахстанцев
Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством генерального прокурора Берика Асылова прошло заседание координационного совета РК по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, где рассмотрены вопросы противодействия мошенничествам, сообщает пресс-служба надзорного органа.

На заседании отмечено, что только в 2023 году от рук мошенников пострадали 44 тысячи казахстанцев, им нанесен ущерб на 140 миллиардов тенге.

Для обмана граждан широко используются современные IT-технологии и психологические манипуляции.

Правоохранительными органами для противодействия принимается комплекс мер. Совместно с операторами связи заблокировано свыше 44 млн сомнительных "зарубежных" звонков, что позволило снизить количество совершаемых мошенничеств на 30%.

В 2023 году при МВД создан Центр по борьбе с кибер-преступностью, а в территориальных департаментах полиции подразделения "КиберПол". Это позволило раскрыть более 3,8 тысяч преступлений и возместить гражданам 850 млн тенге, привлечь к уголовной ответственности 1891 лицо.

На онлайн площадках удалено свыше 500 мошеннических реклам и разоблачено 57 преступных кибергрупп.

Заблокировано 2,5 тысячи интернет-ресурсов с противоправным контентом, из которых 1,3 тысячи имели признаки мошеннических.

Путем создания в мессенджерах специальных групп "Cyberbot" только за 1 месяц удалено свыше 300 ресурсов о мошеннических ссылках.

В целом за 2 года к уголовной ответственности привлекли порядка 9 тыс мошенников, возмещен ущерб на 24 млрд тенге, арестовано имущество на 68 млрд тенге.
 
30.05.2024, 21:04 44666

Почти 60 млн тенге ущерба: в Алматы осудили руководителей финпирамиды

Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет
Алматы. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алмалинском районном суде Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении А., К., С., обвиняемых в создании и руководстве финансовой пирамидой, сообщает пресс-служба суда.

Судом установлено, что подсудимые вступив в сговор с иностранцами (в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство), создали интернет-платформу, где будущие вкладчики отслеживали денежные операции.

Клиентов привлекали через рекламу в соцсетях, распространяя брошюрки, проводя онлайн-тренинги, позиционируя свой проект как инвестиционную компанию. Мошенники обещали, что каждый вкладчик будет ежемесячно получать от 5 до 15% от вкладываемой суммы.

В ходе аферы материальный ущерб понесли 13 человек на общую сумму 59 894 237 тенге.

Часть потерпевших заявили об отсутствии материальных претензий к подсудимым, четверо просили суд взыскать материальный ущерб. Подсудимые вину не признали.

Приговором суда А., К., С. признаны виновными в создании и руководстве финансовой пирамидой и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с удовлетворением гражданских исков потерпевших.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, 17 мая сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел РК из Грузии экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство финансовой пирамиды.
 
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Теги:СудПриговорФинпирамида
30.05.2024, 19:34 50321

Отрезали голову и закопали тело: убийство произошло в Мангистауской области

Двое подозреваемых в водворены в ИВС
Отрезали голову и закопали тело: убийство произошло в Мангистауской области
Фото: instagram_qriim_mvdrk
Актау. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области полицейские задержали двух военнослужащих по подозрению в похищении и убийстве 59-летнего мужчины, сообщает телеграм-канал egovpress.

По версии следствия, подозреваемые отрезали голову и закопали тело. Один из подозреваемых скрылся.

Как сообщает inAktau.kz со ссылкой на пресс-службу регионального департамента полиции, двое подозреваемых в похищении и убийстве человека водворены в изолятор временного содержания.

По задержанию третьего подозреваемого проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Ведется расследование. Иная информация не разглашается в интересах следствия", - сообщили в полиции.

 
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Теги:УбийствоПодозреваемыеЗадержание
30.05.2024, 17:40 53886

Свыше 12 млн тенге похитил главбух госучреждения в Костанайской области

Ущерб возмещен в полном объеме
Свыше 12 млн тенге похитил главбух госучреждения в Костанайской области
Фото: Depositphotos
Костанай. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 12 млн тенге бюджетных средств похитил главный бухгалтер государственного учреждения в Костанайской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Главный бухгалтер государственного учреждения на протяжении 6 лет незаконно перечислял себе денежные средства, образовавшиеся за счет экономии. Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, общая сумма излишне перечисленных денежных средств составила около 12,3 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что подозреваемый возместил ущерб в полном объеме.

Приговором суда должностное лицо осуждено к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Судебный акт не вступил в законную силу", - добавили в прокуратуре.


Ранее чиновников управления образования Алматинской области осудили за многомиллионные хищения.
 
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Теги:хищениеКостанайглавбух
30.05.2024, 17:11 55451

В Шымкенте осудили главу противочумной станции   

Приговор в законную силу не вступил
В Шымкенте осудили главу противочумной станции
Фото: pexels
Шымкент. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте осудили руководителя республиканского государственного учреждения "Шымкентская противочумная станция", сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Казахстана.

Руководитель РГУ "Шымкентская противочумная станция" МЗ РК Сайлаубекулы Р., руководитель филиала РГУ "Отырарское противочумное отделение" Абишова Г., а также главный бухгалтер Зейлбекова Ш. осуждены к штрафу на общую сумму 48,4 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе", - проинформировали в пресс-службе.



Подчеркивается, приговор в законную силу не вступил.

Они признаны виновными в получении и даче взятки за трудоустройство, а также в хищении 2 млн тенге путем оформления фиктивных командировочных расходов", - добавили в агентстве.


Ранее в Астане и ряде регионов начальники полиции были осуждены за взятки.
 
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Теги:СудПриговорШымкент

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