Боранбаеву и Сатыбалды продлили сроки ареста

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По информации пресс-службы столичного суда, 10 мая 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц в отношении подозреваемого Боранбаева К.С.
12 мая 2022 года специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц в отношении подозреваемого Сатыбалдыулы К.", - сообщили в пресс-службе ведомства.
О задержании Кайрата Сатыбалды стало известно 13 марта. Он подозревается в хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. О задержании Кайрата Боранбаева стало известно 16 марта.