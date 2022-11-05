Браконьер убил краснокнижного архара в Туркестанской области

Фото: Polisia.kz

Туркестан. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Туркестанской области задержали браконьера с разделанной тушей краснокнижного архара.

Во время ежедневных отработок инспектор природоохранной группы Байдибекского РОП Алмас Сериков заметил в горной местности человека на лошади, остановил и спросил, что он здесь делает. Также у полицейского вызвал подозрение мешок, который житель нес с собой. Внутри мешка было обнаружено свежее мясо неизвестного убитого животного. При опросе подозреваемый пояснил, что туша принадлежит архару, которого он снял на сотовый телефон", - сообщает Polisia.kz .

Молодой человек, занимающийся выпасом скота, поймал архара вместе со своими собаками. После чего разделал тушу, но на обратном пути был задержан полицейским.

Факт зарегистрировали по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами", проводится досудебное расследование.

Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам, что за незаконную добычу редких животных, занесенных в Красную книгу, предусмотрена строгая ответственность - ограничение либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией имущества.



