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Браконьеров с 27 тушами сайги задержали в Актюбинской области

28.10.2022, 14:19 18266
Браконьеров с 27 тушами сайги задержали в Актюбинской области
Фото: Polisia.kz
Актобе. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Оружие и 27 туш сайги изъяли у браконьеров полицейские на территории Кобдинского и Байганинского районов Актюбинской области.
 

25 октября сотрудники областной полиции провели ОПМ "Браконьер". При проверке в салонах автомашин ВАЗ-21140, УАЗ и Toyota Camry стражи порядка обнаружили 27 туш сайги", - сообщает Polisia.kz.

 
Кроме того, при осмотре автомашины Toyota Land Cruiser полицейские изъяли одноствольное ружье 12-го калибра "Вурсан", двуствольное ружье 12-го калибра ИЖ-27Е и ножи.

 
По изъятым вещественным доказательствам назначены соответствующие экспертизы.
 
Начаты досудебные расследования. Пять задержанных лиц водворены в ИВС РОП.


Ранее сообщалось, что в Кызылординской области у браконьеров изъяли более 50 туш сайгаков.
 

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Двойное убийство в Актобе: задержаны еще трое подозреваемых

28.10.2022, 21:25 11271
Двойное убийство в Актобе: задержаны еще трое подозреваемых
Фото: polisia.kz
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY – Еще троих подозреваемых в совершении двойного убийства в Актобе задержали в столице, сообщает перс-служба МВД РК.
 
28 октября сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Астаны в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий во дворе дома по проспекту Богенбай батыра задержали трое подозреваемых.
 
Мужчины скрывались в столице от уголовного преследования за совершение двойного убийства в Актобе.
 
Задержанные будут переданы инициаторам розыска.
 
Всего по данному факту задержаны 13 человек.
 
Напомним, 26 октября в Актобе напротив банного комплекса на берегу реки Илек обнаружены два тела.
 
Ранее сообщалось, что по подозрению в совершении двойного убийства в Актобе полицейские установили всех подозреваемых.
 

Елжану Биртанову вынесли приговор

28.10.2022, 16:31 16036
Елжану Биртанову вынесли приговор
Фото: yvision.kz
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Сарыаркинском районном суде № 2 Астаны огласили приговор по уголовному делу экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова и бывшего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан Олжаса Абишева.
 

Суд приговорил Биртанова Елжана Амантаевича признать невиновным в уголовном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 361 УК РК по эпизоду использования воздушного судна санитарной авиации и оправдать за отсутствием в его действиях состава данного уголовного правонарушения. Биртанова Елжана и Абишева Олжаса признать виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 3 части 4 статьи 361 УК РК и назначить по данной статье Биртанову наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет, Абишеву - наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года", - цитирует телеканал КТК судью Ибрагима Алькенова.

 
Ранее сообщалось, что апелляционный суд вынес решение по делу Елжана Биртанова.
 
Экс-министра здравоохранения и вице-министра Олжаса Абишева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей платформы информатизации Министерства здравоохранения.
 
Платформа должна была объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях для оперативного решения проблем в системе здравоохранения. На сегодня платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами. Стоимость невыполненных работ составляет 4,1 миллиона долларов, или 1,5 миллиарда тенге.
 
Также Биртанов подозревается в злоупотреблении полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санитарной авиации для личных целей.
 

В Кокшетау поступили сообщения о минировании школ

28.10.2022, 10:29 21726
В Кокшетау поступили сообщения о минировании школ
Фото: Depositphotos
Кокшетау. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Школы Кокшетау проверяют полицейские после сообщения о заложенных взрывных устройствах.
 
28 октября в центр оперативного управления полиции поступило сообщение о том, что в школе-интернате № 3 "Дарын" заложено взрывное устройство.
 

По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции и другие экстренные службы. Территория школы была оцеплена, эвакуированы учащиеся, преподавательский состав и администрация школы. Специалистами-взрывотехниками и кинологами помещения школы исследованы, взрывных устройств не обнаружено", - информирует Polisia.kz.

 
В дальнейшем в полицию поступили сообщения о взрывных устройствах в других средних учебных заведениях, где соответствующими службами проводятся проверки.
 
Полицейские просят граждан не поддаваться панике, не распространять недостоверную информацию и доверять только официальным сообщениям.

Ранее, пьяный акмолинец "заминировал" жилой дом в Кокшетау.
 

Двойное убийство в Актобе: задержаны девять подозреваемых

27.10.2022, 20:09 40951
Двойное убийство в Актобе: задержаны девять подозреваемых
Фото: polisia.kz
Актобе. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По подозрению в совершении двойного убийства в Актобе полицейские установили всех подозреваемых, сообщает пресс-служба МВД РК.
 
Ранее были задержаны трое подозреваемых. Еще шесть человек задержаны в одном из населенных пунктов региона в 400 км от областного центра.
 
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99, часть 2, пункт 1, УК РК (Убийство).
 
Напомним, 26 октября в Актобе напротив банного комплекса на берегу реки Илек обнаружены два тела.


 

В Актобе произошло двойное убийство

27.10.2022, 19:34 41966
В Актобе произошло двойное убийство
Актобе. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 26 октября в Актобе напротив банного комплекса на берегу реки Илек обнаружены два тела.
 
Как сообщил помощник прокурора Актюбинской области Оркен Ещанов, на место прибыли прокурор области и следственно-оперативная группа.
 
Полицейские обнаружили тела Кушкимбаева А. 1991 и Тулеуова С. 1995 годов рождения с признаками насильственной смерти.
 
Возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 99 УК РК (Убийство).
 
Принимая во внимание гибель двух человек, по уголовному делу определена группа процессуальных прокуроров. Ход расследования прокурором области взят на контроль.

 

Схрон с огнестрельным оружием обнаружили в Талдыкоргане

27.10.2022, 17:57 43921
Схрон с огнестрельным оружием обнаружили в Талдыкоргане
Талдыкорган. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На окраине одного из дачных массивов Талдыкоргана полицейские региона совместно с оперативниками ДКНБ выявили крупный ружейный схрон.
 

На месте изъяты карабин "Сайга", обрез комбинированного ружья ИЖ-56, сигнальные револьвер и пистолет, а также более 100 патронов различного калибра, 13 гильз, наручники и кобура", - сообщает Polisia.kz.

 
По факту начато уголовное расследование. Оружие направлено на экспертизу.

Ранее заместитель министра внутренних дел Кайрат Сунтаев сообщил, что в Казахстане из 2960 похищенных в ходе январских событий единиц оружия изъято 2045.
 

Браконьеров с тушами сибирских косуль задержали в СКО

27.10.2022, 15:43 46376
Браконьеров с тушами сибирских косуль задержали в СКО
Петропавловск. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Браконьеров с тушами сибирских косуль задержали близ озера Жалтыр в Северо-Казахстанской области.
 

В полицию Кызылжарского района Северо-Казахстанской области поступил телефонный звонок, что возле озера Жалтыр неизвестные на внедорожнике Kia Sorento разделывают мясо животных. Выехавшими на место сотрудниками следственно-оперативной группы отдела полиции были задержаны четверо мужчин. Установлено, что задержанные отстрелили две особи сибирских косуль и разделывали их", - сообщает Polisia.kz.

 
В ходе осмотра полицейские изъяли с места происшествия два ножа, карабины "Вепрь", гладкоствольное ружье и патроны.
 

По данному факту начато досудебное расследование по статье 337, часть 4, УК РК "Незаконная охота". Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Назначены экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на всестороннее исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение", - сообщили в полиции.


Ранее сообщалось, что в Кызылординской области у браконьеров изъяли более 50 туш сайгаков.
 

В Караганде задержали несовершеннолетнюю закладчицу

27.10.2022, 14:50 41286
Фото: polisia.kz
Караганда. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде полицейские задержали 17-летнюю закладчицу, у которой было изъято 20 пакетиков с высушенной марихуаной весом 35,09 грамма, сообщает Polisia.kz.
 
Задержанная пояснила, что устроилась закладчицей в начале августа, про "работу" она узнала в социальных сетях.
 

При этом плату за услуги получала на биткойн-кошелек. В данном случае несовершеннолетняя в месте, указанном куратором, должна была взять 20 пакетиков с марихуаной и в последующем разложить их по тайникам", - проинформировали в полиции.

 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).
 
Ранее сообщалось, что закладчика с крупной партией наркотиков задержали в Кокшетау.
 

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