Браконьеров с мясом архаров на 26 млн тенге задержали в Мангистау

Актау. 21 января. Kazakhstan Today - Охотников с разделанным мясом животного, занесенного в Красную книгу, задержали в Мангистауской области. По предварительным данным, сумма причиненного ущерба составляет 26 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил специалист Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Талгат Аленов, факт браконьерства произошел в Каракиянском районе области 19 января. Инспекторы пытались остановить подозрительный автомобиль, однако находившиеся внутри машины нарушители требованиям сотрудников инспекции не подчинились, пишет Lada.kz

При проведении оперативных действий на месте происшествия был задержан водитель автомашины, а позже - один из трех сбежавших пассажиров. При осмотре салона инспекторы обнаружили разделанное мясо двух архаров в четырех мешках и один пакет с мясом двух зайцев", - сообщил Талгат Аленов.

Позже сотрудники инспекции нашли у нарушителей две шкуры архаров, отрезанную голову животного, части ног и спрятанное охотничье ружье. В отношении охотников проводятся следственные мероприятия по статье 339 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

По предварительным оценкам, сумма причиненного ущерба за незаконный отстрел двух архаров составляет 26 млн 253 тыс. тенге", - добавил Талгат Аленов.

Архар или горный баран (лат. Ovis ammon) - парнокопытное млекопитающее из семейства полорогих, обитающее в горных районах Средней и Центральной Азии, в том числе и на юге Сибири. Охраняется природоохранными организациями, а в международной Красной книге рассматривается как вид, близкий к уязвимому положению. Все пять подвидов архара, проживающие на территории Казахстана, занесены в Красную книгу государства.

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