Бухгалтера, укравшего 15 млн тенге со счета колледжа, приговорили к семи годам лишения свободы

Алматы. 25 мая. Kazakhstan Today -Районный суд №2 Бостандыкского района Алматы приговорил к семи годам лишения свободы бухгалтера колледжа, укравшего 15 млн тенге со счета, передает Kazakhstan Today.

Суд установил, что в январе 2016 года подсудимая, являясь бухгалтером, установила интернет-банкинг с электронным ключом к своему компьютеру. С помощью интернет-банкинга она незаконно переводила на свой личный карточный счёт денежные средства колледжа, сообщает inAlmaty.kz

Выяснилось, что нанесенный колледжу ущерб составил более 15 млн тенге.

Приговором районного суда №2 Бостандыкского района Алматы бывший бухгалтер одного из городских колледжей приговорена к семи годами лишения свободы с лишением права занимать должности бухгалтера, аудитора или иные должности, связанные с финансовой деятельностью, сроком на три года.

Подсудимая признала свою вину в полном объеме и чистосердечно раскаялась.

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