Бухгалтеры детсада и школы в Акмолинской области похитили 83 млн тенге

Им грозит до 12 лет лишения свободы

Рассказать друзьям

Кокшетау. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области бухгалтер детского сада подозревается в хищении 47 млн тенге, а ее коллега из общеобразовательной школы незаконно завладела 36 млн тенге.





По информации прокуратуры Акмолинской области, бухгалтер Буландынского детского сада перечисляла денежные средства на счета своих родственников, создавая при этом мнимое совершение сделок с предпринимателями.





В целях создания картины реальности переводов бухгалтер указывал наименования предприятий, с кем якобы заключались договоры на поставку товара. Между тем банковские счета были оформлены на ее близких родственников. Всего за период работы бухгалтером перечислено 47 млн тенге", - рассказали в ведомстве.





Второй случай установлен в одной из школ города Степногорска, где, по версии следствия, бухгалтер перечислила на свой счет в качестве заработной платы 36 млн тенге.





По данным фактам зарегистрированы уголовные дела по статье 189 УК РК (Хищение в особо крупном размере), которые расследуются специальными прокурорами и департаментом экономических расследований по Акмолинской области.





Наказание по данной статье предусматривает до 12 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.



