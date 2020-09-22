Бывшего ответсекретаря МИД РК приговорили к ограничению свободы на два года

Нур-Султан. 21 сентября. Kazakhstan Today - Суд №2 района Байконыр Нур-Султана вынес приговор в отношении бывшего ответственного секретаря Министерства иностранных дел Казахстана Анарбека Карашева, которого подозревали в хищении денежных средств, выделенных на строительство здания посольства и предназначенных для уплаты НДС, передает Kazakhstan Today.

Карашева также подозревали в получении взяток от предпринимателей и легализации денежных средств.

Между тем в ходе процесса прокурор отказался от обвинения Карашева в получении взяток и легализации и представил новую формулировку обвинения.

Такое решение прокурора является для суда обязательным. Судом действия Карашева квалифицированы как злоупотребление полномочиями", - сообщили в пресс-службе суда.

Кроме Карашева по уголовному делу проходили бывший посол Казахстана в Узбекистане Утембаев (обвинялся в пособничестве Карашеву), бывший директор хозяйственного управления МИД Сакенова (обвинялась в получении взяток от предпринимателей) и бывшие работники управления Нурекенов (обвинялся в пособничестве злоупотреблению и получении взяток) и Джумасанова (обвинялась в пособничестве получению взяток).

Руководитель ТОО Кутдусов обвинен в даче взятки. В отношении всех подсудимых судом вынесен обвинительный приговор. Суд учел, что Карашев, Утембаев и Нурекенов впервые привлекаются к ответственности, имеют несовершеннолетних детей. Сакенова, Джумасанова и Кутдусов раскаялись в содеянном, явились с повинной, дали подробные признательные показания, у Сакеновой есть ребенок. Карашеву - 55 лет, Утембаеву - 54 года. Карашеву и Утембаеву назначено 2 года ограничения свободы (санкция статьи предусматривает до 7 лет ограничения или лишения свободы). Нурекенову - 5 лет, Сакеновой, Джумасановой - по 2 года лишения свободы. Кутдусову - штраф.

Все подсудимые пожизненно лишены права работать на госслужбе", - проинформировали в суде.

Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.

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