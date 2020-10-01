Бывшего замакима Актюбинской области осудили на 12 лет лишения свободы

Нур-Султан. 30 сентября. Kazakhstan Today - Бывший заместитель акима Актюбинской области Руслан Мамунов, который ранее получил от родственников осужденного акима Костаная $1,2 млн, приговорен к 12 годам лишения свободы, передает Kazakhstan Today.

Приговор экс-замакиму вынес сегодня Cпециализированный межрайонный суд по уголовным делам Нур-Султана.

Мамунов, зная, что родственник его знакомых - бывший аким Костаная - осужден за коррупционное преступление, решил путем обмана завладеть их деньгами. Мамунов, ссылаясь на имеющихся знакомых в судебной системе, пообещал помочь в смягчении наказания и возврате конфискованного имущества, для чего получил от них денежные средства в сумме $1,2 млн, которые потратил на приобретение квартиры и автомашин", - сообщили в суде.

Отмечается, что вина Мамунова доказана показаниями свидетелей, аудиозаписью разговоров между ними и заключениями экспертиз.

Мамунов признан виновным по пункту 2) части 4 статьи 190, части 4 статьи 28, часть 4 статьи 367 УК. Приговором суда ему назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также конфисковано имущество, купленное на похищенные деньги: две автомашины и двухкомнатная квартира.

Кроме того, Мамунов пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства