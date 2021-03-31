Бывшим работникам столичной филармонии вынесли приговор

НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - В Нур-Султане вынесли приговор экс-директору государственной академической филармонии Сакену Абдрахманову и его сообщникам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Kazpravda.kz , Абрахманов обвинялся вместе с главным бухгалтером Абдикеримовой, бухгалтером Паединовым, экономистами Кариной, Жуманалы, Жаналиновой, заместителем главного бухгалтера Ергалиевой в растрате денег государственного учреждения, а также в создании преступной группы и легализации денег, добытых преступным путем.

Судом установлено, что Абдрахманов растратил 2 200 000 тенге, полученные в 2012 году без основания из кассы Филармонии для личных нужд.

Абдикеримова - главный бухгалтер по договоренности с работниками бухгалтерии похитила путем перечисления в качестве заработной платы на карточные счета родственников и знакомых, не работавших в Филармонии, причинив ущерб учреждению на сумму 1,11 млрд тенге. Кроме этого, Абдикеримова по договоренности с бухгалтером Мамиреевым А.А., а в последующем и заместителем главного бухгалтера с 2014 по 2015 год, с 2018 по 2019 год, сняв деньги с расчетного счета Филармонии и не оприходовав в кассе Филармонии, растратили 146 миллионов тенге", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за счет денег Филармонии - 47 миллионов тенге - был оплачен отдых за рубежом Абдикеримовой и ее родственников, знакомых и коллег по работе, в результате учреждению причинен ущерб на указанную сумму.

Абдрахманов по сговору с Абдикеримовой, при содействии художественного руководителя отдела классического и эстрадного жанра Турлыбекова Н.Д. в период времени с 2015 по 2018 годы необоснованно растратили 9,4 миллиона тенге, выделенных на проведение культурных мероприятий и фестивалей. Турлыбеков содействовал растрате путем предоставления карт-счетов родственников и подчиненных лиц, на которые перечислялись деньги за не выполненную ими работу на фестивалях", - сообщили в пресс-службе суда.

Всего по всем эпизодам хищений растрачено 1,6 миллиарда тенге. Виновность осужденных подтверждена показаниями самих осужденных, потерпевшей стороны - представителя ГУ "Управление культуры", заключением экспертиз, негласными следственными действиями, проведенными по делу, показаниями свидетелей, эксперта и другие.

Прокурор всем подсудимым просил назначить наказание в виде лишения свободы. Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание, суд усмотрел особо активную роль Абдикеримовой в хищении денег. У остальных осужденных отягчающие обстоятельства отсутствуют.

Так, Абдрахманов осужден по пунктам 1, 2 части 3 статьи 189 УК к 4 годам 8 месяцам ограничения свободы в связи с пожизненным лишением права занимать определённые должности (максимальная мера наказания с учетом требований части 2 статьи 55 УК). Он лишен почетного звания "Заслуженный деятель Казахстана" и государственных наград: почетной грамоты Президента Республики Казахстан 2019 года; почетной грамоты президента Республики Казахстан 1995 года.

Этот вид наказания назначен с учетом смягчающих уголовную ответственность и наказание, которым суд признал полное возмещение причиненного им ущерба государству 2 200 000 тенге, 4 019 150 тенге и 297 000 тенге, также учёл состояние его здоровья и возраст - 60 лет.

Абдикеримова осуждена по пункту 2 части 4 статьи 189 УК к 9 годам лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на 9 лет, с конфискацией имущества: двух автомашин, двух трехкомнатных квартир с парковочным местом, 3 шуб из меха соболя, ювелирных изделий из золота, наручных часов и парфюмерной продукции, ноутбука AppleMacBookAir, приобретенного на деньги, добытые преступным путем. Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание Абдикеримовой суд признал наличие несовершеннолетних детей и активное способствование раскрытию уголовного правонарушения, изобличение других участников правонарушений.

Мамиреев осужден по пункту 2 части 4 статьи 189 УК к 8 годам лишения свободы, с лишением права заниматься определённой деятельностью на 8 лет (максимальная мера наказания с учетом требований части 2 статьи 55 УК), с конфискацией имущества: 2 коммерческих помещений в ЖК "Шоколад" и автомашины BMW X5, приобретённого на деньги, добытые преступным путем. Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание суд признал наличие малолетних детей.

Турлыбеков осужден по части 5 статьи 28 - пунктам 1, 2 части 3 статьи 189 УК к 3 годам ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности. Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание Турлыбекову, суд признал наличие малолетних детей.

Ергалиева осуждена по части 5 статьи 28 - по пунктам 2 части 4 статьи 189 УК к 7 годам лишения свободы, с лишением права заниматься определённой деятельностью на 7 лет. Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание Ергалиевой, суд признал состояние её здоровья, ее возраст - 58 лет.

Пауединов осужден по пункту 2 части 4 статьи 189 УК к 8 годам лишения свободы, с лишением права заниматься определённой деятельностью на 8 лет (максимальная мера наказания с учетом требований части 2 статьи 55 УК). Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание Пауединову суд признал частичное возмещение причинённого им ущерба государству 6 миллионов тенге.

Карина осуждена по пункту 2 части 4 статьи 189 УК к 7 годам лишения свободы условно, с лишением права занимать определённые должности на 7 лет. Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание Кариной, суд признал полное возмещение причиненного ею ущерба государству 12 миллионов тенге.

Жуманалы осужден по пункту 1 части 3 статьи 189 УК к 4 годам ограничения свободы, с лишением права занимать определённые должности на 4 года. Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание Жуманалы, суд признал полное возмещение им причиненного ущерба государству - 6 миллионов тенге.

Жаналинова осуждена по пункту 1 части 3 статьи 189 УК к 3 годам ограничения свободы, с лишением права занимать определённые должности на 3 года. Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание Жаналиновой суд признал полное возмещение ею причиненного ущерба государству 3 миллиона тенге.

Также отмечается, что иск ГК "Управление культуры" удовлетворен. Приговор не вступил в законную силу.

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