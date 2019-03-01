Астана. 28 февраля. Kazakhstan Today - Бывший замакима Карагандинской области арестован по подозрению в хищении. Об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель департамента по связям с общественностью АДГСПК Арман Бердалин, передает корреспондент агентства.

Нацбюро по противодействию коррупции начато досудебное расследование в отношении бывшего заместителя акима Карагандинской области. Он подозревается в хищении в группе лиц по предварительному сговору с должностными лицами управления координации занятости и социальных программ области бюджетных средств на сумму более 36 млн тенге", - сообщил Бердалин.

Он уточнил, что средства предназначались для обеспечения инвалидов специальными средствами передвижения. Закуплены эти средства были по завышенной стоимости, при этом не соответствовали требованиям технической спецификации.

С санкции суда в отношении подозреваемого и его трех сообщников избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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