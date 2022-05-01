Бывший замглавы Аграрной кредитной корпорации по ЗКО осужден за хищения по госпрограммам

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УРАЛЬСК. 30 АПРЕЛЯ - К девяти годам тюрьмы приговорен бывший заместитель директора Аграрной кредитной корпорации в Западном Казахстане за хищение 600 млн, предназначенных для госпрограмм, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Речь идет о кредитовании по госпрограммам: "Сыбага", "Алтын Асык", "Экономика простых вещей" и "Агробизнес". На процессе доказано, что сначала Ерболат Онгарбек был посредником в получении займов. Затем брал деньги для себя, действуя через подставных лиц. В качестве залога предоставлял невостребованные склады или технику своих родственников. Общая сумма потерь бюджета составила 626 млн тенге, говорится в репортаже телеканала "Астана.тв".
Всего в деле 14 эпизодов незаконной выдачи кредитов. На скамье подсудимых оказались еще семь человек. Трое получили реальные сроки - от пяти до семи лет. А четверых освободили от ответственности в связи с истечением срока давности. С таким раскладом осужденный не согласен.
Онгарбек осужден за злоупотребление должностными полномочиями и присвоение вверенного ему имущества в особо крупном размере и приговорен к 9 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - сообщила пресс-секретарь облсуда Нургуль Канатбаева.