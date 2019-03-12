Алматы. 11 марта. Kazakhstan Today - Четверо подозреваемых в стрельбе задержаны в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Видео инцидента, произошедшего днем 7 марта перед одной из городских гостиниц, появилось на странице kris_p_almaty в Инстаграм. На кадрах видно, как в сторону группы людей бежит вооруженный мужчина и, судя по всему, производит выстрелы. Прохожие, увидев мужчину, разбегаются в стороны.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, это преступление раскрыто, ведется следствие. Задержаны четверо подозреваемых, которые водворены в изолятор временного содержания.

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