Четыре года лишения свободы получил председатель районного суда Алматы

Алматы. 2 июля. Kazakhstan Today - В районном суде №2 Бостандыкского районного суда Алматы завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении Алтынбека Баянова и Зулпыхара Сеитова, передает Kazakhstan Today.

Приговором суда председатель Бостандыкского районного суда Баянов (полномочия приостановлены с 22 января 2020 года) признан виновным в получении взятки. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Сеитов признан виновным в посредничестве во взяточничестве и ему назначен один год лишения свободы.

Судом установлено, что Алтынбек Баянов, будучи председателем Бостандыкского районного суда, Алматы получил через посредника, судью в отставке Зулпыхара Сеитова, взятку в размере 1000 долларов, за действия в пользу взяткодателя. Сеитов совершил посредничество во взяточничестве, получив за свои услуги 800 долларов.

Отбывать наказание осужденные будут в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

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