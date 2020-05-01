Четырех граждан Азербайджана ранили при задержании судна в территориальных водах Казахстана

Актау. 30 апреля. Kazakhstan Today - Казахстанские пограничники ночью задержали в территориальных водах Казахстана иностранное судно. При задержании четыре человека получили ранения, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы КНБ РК, 30 апреля департаментом Пограничной службы КНБ по Мангистауской области в ходе ночного патрулирования в территориальных водах Казахстана обнаружено судно-нарушитель.

После подачи визуальных и звуковых команд об остановке, предусмотренных международным законодательством, судно, увеличив скорость, попыталось скрыться. Ввиду отсутствия признаков подчинения требованиям сотрудников ПС об остановке судна, произведены выстрелы в воздух и по двигателям", - уточнили в КНБ.

В ведомстве уточнили, что были задержаны четыре иностранца, которым оказана первичная медицинская помощь, потребовавшаяся в результате рикошетов пуль от двигателей. Нарушители и их судно, оборудованное высокоскоростным двигателем, спутниковой связью и GPS-навигатором, отконвоированы в порт. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.

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