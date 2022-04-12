Чиновника из Лисаковска обвиняют в изнасиловании

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НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - На сегодняшний день полицейские изъяли 1430 единиц похищенного в ходе январских событий оружия. Об этом сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Продолжается активная работа по поиску и изъятию похищенного оружия, поскольку оно несет потенциальную угрозу жизни и здоровью населения и может быть применено при совершении тяжких и особо тяжких преступлений. На сегодня принятыми мерами полицейскими страны обнаружено и изъято 1430 единиц оружия и более 35 тысяч боеприпасов. В числе изъятого оружия: 323 пистолета, 148 автоматов, 195 травматических пистолетов, 9 гранатометов, 69 единиц спецружей, 8 винтовок, 6 пулеметов и др.", - проинформировал Санжар Адилов.





По его информации, 29 марта по подозрению в совершении нападения на здание департамента полиции Жамбылской области задержан житель Тараза, который в ночь на 6 января похитил со склада административного здания: 4 пистолета ПМ с магазинами, 120 патронов калибра 7,62 мм и 11 охотничьих патронов 12-го калибра. Похищенное оружие изъято из схрона, оборудованного во дворе частного дома по месту жительства подозреваемого.

Другой житель города Тараз, активный участник массовых беспорядков, в ходе следственных мероприятий показал два схрона, в которых хранил ранее похищенное им оружие из ДП Жамбылской области.

В ходе поисковых мероприятий на окраине города Тараза в поле обнаружен закопанный автомат Калашникова с двумя снаряженными магазинами.

Во втором схроне в Байзаковском районе этой же области обнаружены и изъяты: пистолет ПМ с четырьмя магазинами, два травматических пистолета, 120 патронов калибра 7,62 мм. Подозреваемый в тяжком преступлении с санкции суда взят под стражу.

19 марта сотрудниками управления криминальной полиции департамента полиции Алматы установлена причастность к нападению и хищению оружия из магазина "Камерад" в Алматы двух жителей указанного города, которые во дворе арендуемого дома хранили похищенное оружие: четыре охотничьих ружья "Сайга" 12-го калибра с патронами и одно охотничье ружье "Сибергун" 12-го калибра, а также два бронежилета. Оба подозреваемых с санкции суда взяты под стражу.

Еще раз призываем добросовестных граждан сообщать в органы внутренних дел о любых информациях касательно январских событий, а также в случае обнаружения - к добровольной сдаче оружия. У нас есть анонимный телефон 72-22-45, а также мобильное приложение 102. Любая информация будет проверена и приняты соответствующие меры. Ранее нами совместно с Генеральной прокуратурой по этому поводу дано официальное разъяснение о том, что лицо, добровольно сдавшее оружие, не будет привлекаться к уголовной ответственности, если в его действиях не будет содержатся иного состава преступления", - отметил начальник следственного департамента МВД РК.

По его словам, добровольно сдано 122 единицы оружия.

На сегодня в производстве следователей органов внутренних дел находится 1090 уголовных дел. При этом остаются под стражей 165 лиц, и все они совершили тяжкие и особо тяжкие преступления при отягчающих обстоятельствах. С учетом личности из-под стражи освобождены 315 подозреваемых - это лица, впервые совершившие преступления и признавшие свою вину. В отношении 377 подозреваемых расследование уголовных дел окончено, и они преданы суду (в порядке статьи 300 УПК направлено 242 дела, суду передано 229 дел)", - сказал Санжар Адилов.





В основном они совершили кражи (196 лиц), подозреваются в незаконном обороте оружия (39), грабежах, угонах и мелких хищениях (по 3).

На сегодня судами страны уже осуждены 168 лиц, из них, руководствуясь принципами гуманизма, с учетом полного раскаяния и принятых мер по заглаживанию нанесенного ущерба большинство лиц (147) осуждены к мерам наказаний, не связанным с изоляцией от общества", - добавил спикер.

Он отметил, что вина осужденных в основном доказывается видеозаписями с мест совершения преступлений, показаниями свидетелей и очевидцев, а также изъятыми вещественными доказательствами.

Оставшиеся уголовные дела в производстве находятся на стадии завершения, проводятся следственные действия по сбору доказательств, ожидаются результаты экспертных исследований.

На сегодня органами полиции обнаружено и изъято похищенное имущество наших граждан, оцениваемое на сумму более 340 млн тенге", - сказал Санжар Адилов.