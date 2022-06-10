Чиновники Алматинской области пытались приобрести комплект книг за 57 млн тенге

КОНАЕВ. 9 ИЮНЯ - Комплект книг за 57 миллионов тенге пытались приобрести чиновники Алматинской области. Такую стоимость указали на сайте госзакупок специалисты отдела образования Сарканского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Необоснованное завышение цен выявили сотрудники антикоррупционной службы при помощи информационно-аналитической системы "Единое окно закупок". За пять месяцев в государственные учреждения было направлено 47 подобных рекомендаций, сообщает пресс-служба областного департамента Агентства РК по противодействию коррупции.

Требования по рациональному расходованию бюджетных средств не соблюдали и в управлении внутренней политики Алматинской области. Чиновники совместно с КГУ "Когамдык келісім" на проведение опроса планировали потратить более 33 млн тенге. В ходе мониторинга антикоррупционной службой удалось вернуть в госказну почти миллиард тенге.

Благодаря веб-порталу "Единое окно закупок" в регионе обеспечено рациональное использование бюджетных средств на сумму более 972 млн тенге.