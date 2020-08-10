Чиновников Павлодарской области наказали за нарушения при оформлении земельных участков

Павлодар. 9 августа. Kazakhstan Today - Чиновников Железинского района Павлодарской области наказали за нарушения при оформлении земельных участков, передает Kazakhstan Today.

Главный специалист управления превенции и добропорядочности Антикоррупционной службы Мирас Сансызбай сообщил региональному изданию Pavlodarnews.kz , что ведомство провело анализ коррупционных рисков отдела земельных отношений Железинского района.

Основанием для этого послужило обращение члена СПК "Урлютюб" Валерия Площика, который жаловался на действия акимата района и специалистов отдела в связи с ограничением прав жителей села Урлютюб в вопросах предоставления пастбищных земель", - пояснил Мирас Сансызбай.

К нарушению законодательства, в том числе привела практика неофициальной замены члена земельной комиссии района.

Такой коррупционный риск дает возможность использовать свой голос в личных целях или интересах иных аффилированных лиц, - уверен Мирас Сансызбай. - Так, протокольное решение №14-4 заседания земельной комиссии от 12 сентября 2019 года вместо акима Прииртышского сельского округа Каиргельды Баужанова подписала и.о акима Наталья Шефер, давая согласие на выдачу земельного участка".

Сансызбай отметил, что персональный состав земельной комиссии составляет 35 человек. Половина из них - представители общественности, заинтересованные в получении земельных участков конкретными сельхозтоваропроизводителями.

4 февраля 2020 года аким Прииртышского сельского округа распоряжением №7 предоставляет одному из ТОО района право временного безвозмездного краткосрочного землепользования сроком на 4 года 11 месяцев на делимый земельный участок общей площадью 197,2 гектара для сенокоса.

Договор между отделом земельных отношений района и ТОО лишает жителей Урлютюба пастбищ.

Мирас Сансызбай также рассказал о другом нарушении земельного законодательства. Товарищество с ограниченной ответственностью того же района, занимающееся выращиванием зерновых и зернобобовых культур, получило право временного возмездного долгосрочного землепользования сроком на 10 лет на два земельных участка 180,3 гектаров и 197,2 гектаров.

Антикоррупциощики выяснили, что земельные участки предоставлены из категории земель населенных пунктов.

Акимату Железинского района было рекомендовано восстановить права жителей села Урлютюб и привлечь к ответственности виновных лиц, - дополнил собеседник. - Распоряжением акима района за ненадлежащий контроль за деятельностью земельной комиссий заместитель акима района Баулыбай Аужанов привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания, а руководителю отдела земельных отношении за нарушение земельного законодательства Наталье Тупициной объявлен выговор".

Отмечается, что глав мелких крестьянских хозяйств под предлогом предоставления других земель вынуждали добровольно отказаться от своих участков в пользу соседних крупных землевладельцев региона.

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