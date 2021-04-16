Дело о хищении 63 млн тенге из детского дома в ВКО поступило в суд

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 15 АПРЕЛЯ - 1 апреля скандальное дело о хищении денег из детского дома поступило в суд Усть-Каменогорска, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В январе 2019 года около 160 сотрудников специализированного дома ребенка остались без зарплаты. Тогда в соцсетях появилось шокирующие видео с признаниями главного бухгалтера учреждения о том, как происходило присвоение денег. На тот момент речь шла о 15 миллионах тенге, пишет altaynews.kz

На пресс-конференции областного суда стало известно о другой сумме. Как рассказали в суде, бывший директор, главный бухгалтер и специалист отдела кадров в период с марта 2015 по декабрь 2018 года якобы совершили хищение бюджетных средств, выделенных на содержание детей-сирот, в размере 63 млн тенге.

Это статья 189, часть 4, подпункт 2(Присвоение или растрата чужого имущества), основное судебное разбирательство назначено на 19 апреля, пока не было рассмотрения, никакой информации сообщить не можем", - отметил председатель областного суда ВКО Кайрат Чакпантаев.

Отмечается, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет.

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