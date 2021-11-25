Директор костанайской школы должна возместить государству почти 20 млн тенге

КОСТАНАЙ. 24 НОЯБРЯ - В суде №2 Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении директора средней школы №122 М. за совершение тяжкого коррупционного преступления - "неоднократное хищение путем присвоения чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом приравненному к лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Подсудимая М. за период с октября 2019 года по январь 2021 года неоднократно похищала и присваивала бюджетные средства на общую сумму 1 955 300 тенге, вверенные ей в связи со служебной деятельностью, сообщает пресс-служба Костанайского областного суда.

В результате мошеннических действий М. государству в лице "Управление образования акимата Костанайской области" причинен материальный ущерб.

В ходе судебных прений прокурор просил назначить подсудимой М. наказание в виде 2 лет лишения свободы.

При назначении наказания суд учел обстоятельства, смягчающие ответственность и наказание подсудимой: первая судимость, семейное и материальное положения, положительные характеристики, состояние здоровья. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

Учитывая то, что подсудимая М. совершила тяжкое коррупционное преступление против интересов государственной службы и государственного управления, вину не признала и не раскаялась в содеянном, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере десятикратного размера похищенного имущества, что эквивалентно 19 553 000 тенге в доход государства с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Взыскан с М. в пользу ГУ "Управление образования акимата Костанайской области" причиненный материальный ущерб в сумме 1 955 300 тенге.