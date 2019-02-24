Директора железнодорожной станции Алтынколь подозревают в систематическом получении взяток от перевозчиков

С пользователями сайта мошенник заключал фиктивные договоры от имени посторонних лиц, а затем под предлогом страховых услуг просил перечислить предоплату на банковскую карту, зарегистрированную на умершего человека. После получения предоплаты он удалял объявления и отключал телефоны.