Астана. 23 февраля. Kazakhstan Today - Директора железнодорожной станции Алтынколь подозревают в систематическом получении взяток от перевозчиков, передает Kazakhstan Today.
Начальника станции, что на границе с Китаем, задержали на рабочем месте, сообщил телеканал КТК.
По версии следствия, он закрывал глаза на провоз через границу радиоактивных товаров. Взамен получал солидное вознаграждение.
Он подозревается в получении на системной основе взяток от участников внешнеэкономической деятельности в общей сумме $17 800 за беспрепятственный пропуск вагонов с ТНП с завышенным уровнем радиационного фона. 20 февраля текущего года подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания Талдыкоргана", - проинформировала официальный представитель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Жанна Бастарова.
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