Директоров ТОО "Моторная компания Астана моторс" и "Хюндай авто Казахстан" приговорили к крупным срокам за хищение

Алматы. 24 октября. Kazakhstan Today - В Алмалинском районном суде Алматы вынесли приговор в отношении директоров ТОО "Моторная компания Астана моторс" и "Хюндай авто Казахстан" Антона Афонина, Аскара Джунисалиева, Виталия Кузеева, передает Kazakhstan Today.

Суд признал их виновными в хищении чужого имущества в особо крупном размере и коммерческом подкупе.

Афонин, являясь исполнительным директором ТОО "МК "Астана-Моторс" в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно с подсудимыми Кузеевым и Джунисалиевым, а также учредителем и директором Unico Logistics Co. LTD и ТОО Unico Kazakhstan, незаконно получили денежное вознаграждение от представителей Unico Logistics Co. LTD и ТОО UnicoKazakhstan. Указанные лица также признаны виновными в присвоении денежных средств, поступивших за оказание услуг перевозки на счет ТОО UnicoKazakhstan от ТОО "МК "Астана-Моторс" и ее дочерних предприятий путем обналичивания через подставные предприятия. Другими словами, Афонин вместе с Джунисалиевым и Кузеевым похитили вверенное Афонину имущество, принадлежащее ТОО "МК "Астана-Моторс", в особо крупном размере", - пояснили в пресс-службе суда.

По материалам дела, Афонин, будучи лицом, выполняющим управленческие функции в ТОО "МК "Астана-Моторс", в группе лиц по предварительному сговору с Кузеевым и Джунисалиевым неоднократно незаконно получал денежные средства, пользуясь своим служебным положением.

Он также осуществлял общее покровительство в интересах UnicoLogisticsCo. LTD, ТОО Unico Kazakhstan, ИП "П.Д." и ТОО SPEcoLink, то есть осуществил коммерческий подкуп в крупном размере. Таким образом, Афонин, Джунисалиев и Кузеев за совершение действий в интересах ТОО Unico Kazakhstan, Unico Logistics Co. LTD, ИП "П.Д.", ТОО SP Eco Link, входящих в служебные полномочия Джунисалиева и Афонина, а также за незаконные действия, выраженные в обеспечении победы в тендерах за право заключить договоры на оказание услуг по международной перевозке и транспортно-экспедиционных услуг, действуя умышлено, из корыстных побуждений, неоднократно, незаконно осуществили присвоение денежных средств в особо крупном размере путём перечисления их на реквизиты подставных предприятий", - разъяснили в пресс-службе.

По ее информации, в суде подсудимые Афонин и Джунисалиев вину не признали. Между тем Кузеев полностью признал вину, раскаялся в содеянном, и примирился с потерпевшей стороной, заключив соглашение о возмещении ущерба.

Вина подсудимых в совершении преступления подтверждается должностной инструкцией ТОО "МК "Астана-Моторс", трудовыми договорами, договорами о полной материальной ответственности, телефонной перепиской, протоколом выемки мобильных телефонов, постановлениями выгрузки информации с мобильного телефона и с электронной почты, перепиской в мессенджере WhatsApp, заключением эксперта, банковскими документами, и другими материалами дела. В суде достоверно установлено, что преступными действиями подсудимых ТОО Hyundai Auto Kazakhstan причинен материальный ущерб в размере 144 229 746 тенге", - проинформировали в пресс-службе.

Приговором суда Афонин и Джунисалиев признаны виновными и осуждены каждый к 8 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Кроме того, после отбытия основного вида наказания Афонин будет выдворен за пределы Казахстана. Суд назначил эту мера наказания в качестве дополнительной.

Кузеев также признан виновным и осуждён к 7 годам 6 месяцам лишения свободы условно.

Суд также лишил осужденных права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 5 лет и взыскал с них материальный ущерб в пользу ТОО Hyundai Auto Kazakhstan в сумме 144 229 746 тенге.

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