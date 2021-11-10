Должностные лица Комитета транспорта возглавили группировку по выдаче фиктивных карт техосмотра

НУР-СУЛТАН. 9 НОЯБРЯ - Должностные лица Комитета транспорта возглавили преступную группировку, которая занималась выдачей фиктивных диагностических карт технического осмотра автомашин за незаконное вознаграждение. Об этом рассказали в Агентстве Республики Казахстан по противодействию коррупции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации антикоррупционного ведомства, по всей стране на подставных лиц оформлено 28 фирм по проведению техосмотра.

По зарегистрированным адресам центры техосмотра отсутствовали, и соответственно, не имели необходимого технического оборудования, специалистов, ангара, как этого требует действующее законодательство", - рассказали в пресс-службе Антикоррупционной службы.

По информации ведомства, преступную группу возглавили должностные лица Комитета транспорта, в обязанности которых входит осуществление транспортного контроля и недопущения подобных фактов.

С 2017 года по сегодняшний день без фактического техосмотра ОПГ подделало более 260 тысяч диагностических карт. Такая "услуга" занимала всего пять минут времени и стоила две тысячи тенге за одно автотранспортное средство", - рассказали подробности акнтикоррупционщики.

В ходе следствия будет дана правовая оценка и владельцам автотранспортных средств, обратившихся к услугам этих лиц.

Антикором будут приняты все меры о внесении соответствующих изменений в действующее законодательство, а также по искоренению фактов проведения формальных техосмотров", - добавили в ведомстве.