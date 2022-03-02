Должностные лица таможенного поста "Нур Жолы" подозреваются в коррупции

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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 2 МАРТА - В период с 21 по 25 февраля на территории Восточно-Казахстанской области проведен первый этап оперативно-профилактических мероприятия "Дармек", в ходе которого изъято свыше 700 граммов наркотических средств и 60 тонн прекурсоров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в департаменте полиции региона, из незаконного оборота за период ОПМ изъято 737,16 грамма наркотических средств и психотропных веществ, а также 63 тонны 913 килограммов прекурсоров (18 тонн 75 килограммов серной кислоты, 45 тонн 838 килограммов соляной кислоты).

По итогам ОПМ задокументировано 5 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Также выявлено 10 административных правонарушений по линии легального оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Сообщается, что к административной ответственности привлечены: 5 медицинских работников за нарушение правил обращения с препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества, 3 фармацевта за факт безрецептурной продажи препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, из аптек.

Кроме того, на двух крупных предприятиях, специализирующихся на оптовой и розничной продаже прекурсоров (серная и соляная кислоты), на территории Усть-Каменогорска и Семея при проверке выявлены нарушения в части хранения и технической укрепленности помещений.