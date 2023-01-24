Досудебное расследование начато по факту смерти впавшего в кому после наркоза ребенка в Костанае

Фото: mkchita.ru

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Костанай. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция начала досудебное расследование по факту смерти впавшего в кому после наркоза трехлетнего ребенка в Костанае, - Полиция начала досудебное расследование по факту смерти впавшего в кому после наркоза трехлетнего ребенка в Костанае, сообщает Polisia.kz





Проводятся необходимые следственные действия, проводятся экспертизы", - сообщили в полиции.





Напомним, в конце декабря стало известно о том, что трехлетний мальчик находится в коме после наркоза в Костанайской областной детской больнице.





15 декабря в детской областной больнице четырем мальчикам (Игорю 4 года 10 месяцев, Акназару 3 года 9 месяцев, Ерназару 2 года 5 месяцев и Амиру 3 года) сделали плановую урологическую операцию с анестезией.





Хирургическая процедура, по словам родителей, прошла хорошо. Они ждали, что через 2 часа дети очнутся, но мальчики лежали без чувств. Спустя несколько часов у всех детей поднялась высокая температура - более 40 градусов.





Один из мальчиков - Амир не пришел в себя и находился в отделении реанимации и интенсивной терапии.