Два факта телефонного мошенничества зарегистрировали за сутки в Талдыкоргане

Одна из потерпевших отдала мошенникам 3,5 млн тенге, другая лишилась 1 млн

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Талдыкорган. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Два факта телефонного мошенничества зарегистрировали за последние сутки в Талдыкоргане, - Два факта телефонного мошенничества зарегистрировали за последние сутки в Талдыкоргане, сообщает пресс-служба МВД РК.





От действий мошенников пострадали две пенсионерки. Злоумышленники действовали по одному сценарию. Жертве поступал телефонный звонок, мошенник, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщал, что дочь женщины якобы сбила человека. Для "решения" проблемы у пожилых женщин потребовали около 5 млн тенге.





Одна из потерпевших отдала мошенникам 3,5 млн тенге, другая лишилась 1 млн. По обоим фактам роводится уголовное расследование, предусмотренное статьей 190 УК РК.





Ранее сообщалось, что в Казахстане участились факты мошенничества в отношении пожилых людей. В связи с блокировкой звонков с подменных абонентских номеров и усилением других профилактических мер мошенники перешли на старые схемы.



