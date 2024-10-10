Два жителя Шымкента получили сроки за незаконный майнинг   

Суд приговорил их за незаконную деятельность к 2 годам лишения свободы и 2,5 года ограничения свободы соответственно

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Шымкент. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Два жителя Шымкента осуждены за организацию подпольной майнинговой фермы, - Два жителя Шымкента осуждены за организацию подпольной майнинговой фермы, сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.





В период с апреля 2023 по февраль 2024 года указанные лица организовали майнинговую ферму с извлечением дохода в особо крупном размере на общую сумму более 100 млн тенге. Они приговорены к 2 годам лишения свободы и 2,5 года ограничения свободы соответственно, с конфискацией имущества на сумму почти 370 млн тенге в виде 1000 шт. АSIC майнеров (оборудование по добыче биткоинов), незаконно добытых цифровых активов (биткоины)", - рассказали в АФМ.









Всего с начала года выявлено 4 факта организации незаконных майнинговых ферм с преступным доходом почти 400 млн тенге.





В агентстве отметили, что незаконная деятельность в сфере майнинга криптовалют представляет угрозу экономической безопасности страны, также возрастают риски сбоев поставки и дефицита электроэнергии.





В ведомстве также предупредили, что майнинг разрешен только при наличии соответствующей лицензии.