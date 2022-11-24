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Два жителя Талдыкоргана сдавали оградки с кладбищ на металлолом

23.11.2022, 10:46 23461
Два жителя Талдыкоргана сдавали оградки с кладбищ на металлолом
Талдыкорган. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Талдыкорганской городской полиции задержаны двое местных жителей, подозреваемых в кражах могильных оградок.
 
По информации полиции, задержанные ограбили 7 захоронений на кладбищах близ дачного массива Шайкорган, села Енбек и в районе аэропорта.
 
Выяснилось, что подозреваемые отдавали предпочтение чугунным оградкам, которые сдавались на лом в приемные пункты областного центра. Часть похищенного уже удалось отыскать, сообщает Polisia.kz.
 
Выяснилось, что один из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности.
 
Досудебное расследование проводится по статье УК РК "Кража".
 

новости по теме

В Костанае полицейские изъяли синтетические наркотики в особо крупном размере

24.11.2022, 13:01 1656
В Костанае полицейские изъяли синтетические наркотики в особо крупном размере
Фото: Polisia.kz
Костанай. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае полицейские задержали жителя города Рудного с крупной партией синтетических наркотиков.

В полицию поступило сообщение, что в подъезде многоквартирного дома на ступеньках лежит молодой человек. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили парня в неадекватном состоянии.
 

При проведении досмотра в карманах у него обнаружено 35 свертков с порошком белого цвета и электронные весы. В рюкзаке полицейские нашли еще один объемный сверток с таким же содержимым. Проведенной экспертизой установлено, что изъятые вещества относятся к синтетическому аналогу А-PVP общим весом 311 граммов, что относится к особо крупному размеру", - проинформировали в департаменте полиции региона.

 
При проведении дальнейших мероприятий установлено, что молодой человек - житель города Рудного.
 
В настоящее время в рамках досудебного расследования проводятся необходимые следственные действия, в рамках которых устанавливаются обстоятельства, где и когда задержанный приобрел столь большую партию "синтетики".

 
В департаменте полиции сообщили, что с начала года из незаконного оборота было изъято 197 кг различных наркотиков, из них более 2 кг "синтетики".

Ранее сообщалось о задержании наркокурьера с крупной партией "синтетики" в Усть-Каменогорске.
 

В Акмолинской области более двух тысяч граждан стали жертвами финпирамиды

24.11.2022, 12:35 2916
Кокшетау. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области более двух тысяч граждан стали жертвами финансовой пирамиды River Coins Limited, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
 
Департаментом АФМ по Акмолинской области окончено досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой River Coins Limited.
 

Установлено, что Уралбаева Г.У., длительное время работавшая в сетевом маркетинге, решила создать компанию для извлечения дохода от привлечения денег физических лиц по системе финансовой пирамиды", - проинформировали в ведомстве.

 
В результате ее противоправной деятельности по созданию и руководству финпирамидой River Coins Limited за период деятельности данной компании вовлечено более 2000 физических лиц, сумма причиненного ущерба составляет более 18 млн тенге.
 
Задержанная признана виновной в совершении преступления, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком пять лет условно.
 
Ранее сообщалось, что организатор финпирамиды получила пять с половиной лет лишения свободы в Карагандинской области.

 

В Кызылорде задержан наркозакладчик с крупной партией "синтетики"

24.11.2022, 10:52 4006
В Кызылорде задержан наркозакладчик с крупной партией "синтетики"
Фото: Polisia.kz
Кызылорда. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Около трех часов ночи патрульная полиция Кызылорды задержала наркозакладчика с 13 свертками психотропного вещества - пирролидиновалерофенона.
 
Подозреваемый получал заказ через мобильное приложение и закладывал "синтетику" в тайниках, подобранных в черте города. Полицейскими он был застигнут в момент закладки наркотиков в тайник. В качестве вещественных доказательств у него изъяты 13 свертков с синтетическим веществом, сообщает Polisia.kz.
 
По заключению экспертизы установлено, что изъятый порошок составляет более 6 граммов психотропного вещества.
 
По данному факту проводится досудебное расследование по пункту 3 части 3 статьи 297 УК РК "Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенное в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере".
 
 

Вынесен приговор мошенникам, обещавшим должность акима Актобе за $1,5 млн

24.11.2022, 09:30 6246
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 21 ноября 2022 года районным судом № 2 Сарыаркинского района Астаны вынесен обвинительный приговор в отношении пяти граждан по факту мошенничества в особо крупном размере и покушения на мошенничество в особо крупном размере.
 
Как сообщили в суде, подсудимые, представляясь высокопоставленными должностными лицами, обещали одному из потерпевших назначить его на должность акима города Актобе за $500 тысяч, а второму потерпевшему - на ту же должность за $1,5 млн.
 

В первом случае осужденные завладели деньгами потерпевшего на сумму $260 тысяч, а во втором случае потерпевший, поняв, что его хотят обмануть, обратился в правоохранительные органы, и при передаче муляжа денег в размере 28 млн тенге подсудимые были задержаны", - проинформировали в суде.

 
Отмечается, что уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 190, часть 4, УК, относится к тяжким преступлениям. Санкция по ней предусматривает наказание в виде лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.
 

Суд, принимая во внимание личность осужденных, позицию потерпевшей стороны, назначил Қ... наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев, подсудимому Б. 7 лет лишения свободы, подсудимому Б. 6 лет лишения свободы. Подсудимым Т. и М... суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы, при этом подсудимый М. будет отбывать наказание условно", - говорится в сообщении.

 
Приговор суда не вступил в законную силу.
 

Двоих жителей Улытауской области задержали за незаконное хранение оружия

24.11.2022, 09:15 6716
Двоих жителей Улытауской области задержали за незаконное хранение оружия
Фото: Polisia.kz
Жезказган. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции области Улытау выявлен факт незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия у двух жителей региона.
 

Полицейские установили двух жителей Жанааркинского района, которые за пределами одного из населенных пунктов района незаконно хранили две единицы оружия и боеприпасы. По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 УК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", - сообщает Polisia.kz.

 
Назначены экспертизы, проводится проверка на предмет совершения уголовных правонарушений с использованием изъятого оружия.

 

В Алматинской области из школы эвакуировали более 1000 человек

23.11.2022, 19:33 16186
Фото: ДП Алматинской области
Конаев. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 23 ноября в 14.45 в дежурную часть поступила информация о заложенной бомбе в средней школе № 3 Талгара, сообщает пресс-служба ДП Алматинской области.
 
Сотрудники полиции совместно с другими уполномоченными органами эвакуировали 1000 учащихся, 90 преподавателей, 25 человек технического персонала.
 
Саперы проводят специальную операцию по проверке и осмотру здания на наличие взрывоопасных предметов.
 

Кайрату Боранбаеву продлили арест

23.11.2022, 19:14 16766
Кайрату Боранбаеву продлили арест
Фото: Pexels.com
Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный следственный суд Астаны продлил арест бизнесмену Кайрату Боранбаеву на два месяца.
 

12 октября 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Кайрата Боранбаева на 2 месяца", - говорится в пресс-службе столичного суда.

 
Напомним, Боранбаев был задержан в марте Агентством по финансовому мониторингу по подозрению в крупных хищениях.
 
По версии Forbes Боранбаев входит в топ-50 самых влиятельных и богатых бизнесменов Казахстана.
 
Он является совладельцем БЦ "Esentai Tower" и ТРЦ "Esentai Mall" в Алматы. Также бизнесмен является единственным собственником подземного ТРЦ "Алмалы" общей площадью 25 тысяч квадратных метров на площади Республики.
 
Кроме того, Боранбаев - франчайзи McDonald's в Казахстане, Беларуси и нескольких регионах России. Также он владеет компанией по розливу минеральной воды "Алекс-Сарыагаш", ТОО "Компания по управлению активами "Алмалы", ТОО "Казахстанская нефтехимическая компания "Кемикал", ТОО "Холдинговая компания "КазТурбоРемонт".
 
Ему принадлежат ТОО "RR2", управляющее платными парковками Aparking в Алматы, сеть фитнес-клубов Fitnation, отель "Рахат Палас". Боранбаев - президент Национального паралимпийского комитета и глава футбольного клуба "Кайрат".
 

Представлялись доверенными лицами чиновников: группу мошенников задержали в Казахстане

23.11.2022, 13:54 20576
Представлялись доверенными лицами чиновников: группу мошенников задержали в Казахстане
Фото: Агентство по противодействию коррупции РК
Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба Казахстана в результате спецоперации задержала мошенников, которые представлялись доверенными лицами руководителей государственных органов, вводили в заблуждение граждан, похищали их денежные средства путем подстрекательства к даче взятки за решение различных вопросов, сообщает пресс-служба ведомства.

Один из участников группы гр. Абдикеримов Б.К. с санкции суда заключен под стражу. У другого участника гр. Туранова М.Ж. изъято удостоверение генерал-майора Центра международной полиции (Interpol Center UN). В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. Проверяется причастность указанных лиц к совершению других преступлений", - рассказали в Агентстве по противодействию коррупции.


Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Антикоррупционная служба обращает внимание на продолжающиеся случаи, когда мошенники, прикрываясь мнимыми связями в государственных органах, совершают уголовно наказуемые деяния. Обо всех подобных фактах ведомство просит сообщать по номеру 1424.
 

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