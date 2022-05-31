Две дорожные компании столицы оштрафовали на 540 млн тенге за картельный сговор

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Судебные разбирательства длились практически год.
Расследование проходило по факту картельного сговора между ТОО "АБК-Автодор НС" и ТОО "Казахдорстрой" в части поддержания цен на конкурсах по закупу услуг строительства и ремонта автомобильных дорог. Общая сумма тендеров составила 14,7 млрд тенге.
Тогда было установлено, что ТОО "АБК-Автодор НС" и ТОО "Казахдорстрой" принимали участие в государственных закупках, один из которых создавал другому мнимую конкуренцию для признания закупок состоявшимися по максимально возможной цене", - сообщили в АЗРК.
В частности, 9 апреля 2020 года организатор закупок АО "НК "КазАвтоЖол" объявил тендер на сумму 7 280 315 541 тенге. ТОО "АБК-Автодор НС" предложило цену, равную стартовой - 7 280 315 541 тенге, а ТОО "Казахдорстрой" снизило цену на 0,004%, или на 315 541 тенге, от стартовой, предложив 7 млн 280 тысяч тенге. По итогам конкурса ТОО "Казахдорстрой" было признано победителем.
В результате по итогам 7 лотов объекты расследования были признаны победителями при минимальном снижении цены, где выступали единственными конкурентами друг другу, предлагая цену, равную стартовой либо с минимальным снижением, без проявления конкурентной борьбы", - информирует ведомство.
В отношении ТОО "АБК-Автодор НС" и ТОО "Казахдорстрой" были возбуждены административные дела. По итогам рассмотрения предприятия привлечены к административной ответственности с наложением штрафа и конфискацией монопольного дохода на сумму: ТОО "АБК-Автодор НС" - 106,3 млн тенге, ТОО "Казахдорстрой" - 433,5 млн тенге.
Постановления судов вступили в законную силу.
ТОО "АБК-Автодор НС" уже оплатило часть штрафа в размере 54,7 млн тенге.