Две нарколаборатории ликвидировали полицейские в Костанае

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Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-сентябрь текущего года в Казахстане зарегистрировали 2 тысячи уголовных правонарушений, связанных с незаконным приобретением, применением, продажей и иными действиями с оружием, - на 37,9% больше, чем годом ранее.

Больше всего правонарушений относилось к незаконному приобретению, передаче, сбыте, хранению, перевозке или ношению оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: 1,4 тысячи случаев, сразу плюс 42,1% за год, сообщает finprom.kz

По данным аналитиков, среди часто совершаемых правонарушений также были отмечены незаконное изготовление оружия (418 случаев) и хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (141 случай).

Еще 4 правонарушения пришлись на случаи небрежного хранения огнестрельного оружия, 3 - на нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих, 2 - на ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Наибольший годовой рост количества уголовных правонарушений, связанных с незаконным приобретением, применением, продажей и иными действиями с оружием, был отмечен в сфере хищения либо вымогательства оружия и боеприпасов: в 9,4 раза, что объясняется событиями в январе текущего года", - расскзали обозреватели.

При этом отмечается, что половина всех правонарушений ожидаемо пришлась на Алматы: 72 случая против всего 1 за десять месяцев прошлого года.

Заметный рост числа подобных правонарушений также был зафиксирован в Алматинской (31 случай против 3 годом ранее) и Жамбылской (13 случаев против 1 год назад) областях. Из 20 регионов РК нарушения в этой сфере были отмечены только в 14.

Установленная сумма ущерба, причиненного правонарушениями, связанными с незаконным приобретением, применением, продажей и иными действиями с оружием, за январь-сентябрь текущего года составила 75,2 млн тенге, увеличившись сразу в 22,3 раза за год.

Большая часть ущерба была нанесена физическим лицам - здесь сумма составила 39,8 млн тенге. Далее идет ущерб юридическим лицам (33,6 млн тенге) и государству (1,8 млн тенге).