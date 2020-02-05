Двое неизвестных открыли стрельбу в кафе Актау (ВИДЕО)

Актау. 4 февраля. Kazakhstan Today - Двое вооружённых мужчин в медицинских масках зашли в кафе, расположенное в 7-м микрорайоне Актау. Один из них открыл огонь, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошёл в ночь на 2 февраля в одном из караоке-баров Актау. На кадрах записи видеонаблюдения видно, как двое мужчин в масках, один из которых, предположительно, находился в нетрезвом состоянии, вошли в заведение. Оба вооружены, пишет Lada.kz

На входе мужчинам встретился посетитель, который попытался выхватить у одного из них оружие. Но в этот момент на него направил пистолет второй, после чего пытавшийся оказать сопротивление гость отпустил вооружённого посетителя. Затем мужчины спокойно заходят в зал и разгуливают по заведению, возможно, кого-то ищут.





По предварительной информации, пострадавших в инциденте нет.

В департаменте полиции Мангистау данный факт подтвердили. На данный момент ведутся поиски стрелков.

В 07.30 в дежурную часть УП города Актау поступило сообщение о том, что примерно в 07.00 двое неизвестных в медицинских масках с оружием в руках произвели два выстрела в пол в караоке-баре Grammy's и скрылись в неизвестном направлении. По данному факту управлением полиции Актау начато досудебное расследование по части 3 статьи 293 УК РК. В ходе следствия были изъяты записи с камеры видеонаблюдения и дробовые пули. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых лиц", - проинформировали в полиции.

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