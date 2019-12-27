Тараз. 26 декабря. Kazakhstan Today - Двое жителей Жамбылской области промышляли кражей аккумуляторов со станций сотовой связи, передает Kazakhstan Today.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Жамбылской области задержали двух мужчин, занимавшихся хищением аккумуляторов со станций сотовой связи. Похитители орудовали в различных районах региона и областном центре. Серия похищений завершилась 23 декабря на базовой станции ТОО "Теле-2" в Байзакском районе, где преступниками была предпринята очередная попытка похищения аккумуляторов", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

Как уточнили в ведомстве, полицейские задержали 35-летнего таразца и 36-летнего жителя Сарысуского района. Подозреваемые дали признательные показания в совершении десяти аналогичных преступлений на территории области.

По данному факту начато досудебное расследование по пунктам 1, 3 части 2 статьи 188 УК РК (Кража).

Кроме того, полицейские выявили скупщика, на складе которого изъято более 30 аккумуляторов. Краденое он сбывал в Талдыкоргане. В отношении него расследование ведется по статье 196 УК РК (Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем).

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