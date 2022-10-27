Двух наркосбытчиков с крупной партией "синтетики" задержали в Костанае

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Костанай. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Костанайские полицейские изъяли почти 0,5 килограмма синтетических наркотиков у двух жителей города.
20 октября на парковочной стоянке одного из торговых домов задержаны два жителя города в возрасте 27 и 29 лет. У молодых людей изъят сверток, внутри которого находилось вещество бежевого цвета со специфическим запахом", - сообщает Polisia.kz.
Общий вес наркотика составил 496,6 грамма, что относится к особо крупному размеру.
Согласно проведенной экспертизе вещество является синтетическим наркотическим веществом. Предположительно, его хранили с целью дальнейшего распространения. В отношении указанных лиц избирается мера пресечения", - пояснил старший оперуполномоченный УПН ДП Костанайской области Лев Квасенко.
В ДП подчеркнули, что с начала года области изъято свыше 178 кг различных наркотических средств, в том числе более 555 граммов героина, 18 килограммов гашиша и свыше 1,6 килограмма синтетических наркотиков.
Ранее КНБ РК сообщило, что в Казахстане за 10 месяцев ликвидированы 11 международных каналов наркотрафика.