Двух организаторов нарколаборатории в области Жетысу приговорили к десяти годам тюрьмы

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Актобе. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе толпа студентов колледжа избила и нанесла ножевые ранения ученикам 11-го класса одной из школ города.





Матери пострадавших старшеклассников потребовали у прокуратуры объективного расследования дела. В полиции говорят, что все для этого делают.





По данным издания "Диапазон", 2 октября вечером школьники играли в футбол на спортплощадке школы № 23. К ним подошли студенты колледжа, спровоцировали конфликт и избили их, двух 11-классников ранили ножом.





Их было парней 15, они затеяли драку. На каждого школьника по 4 или пять человек напали, как мы позже узнали, это были студенты колледжа", - рассказала мать одного из пострадавших старшеклассников.





По ее словам другой школьник получил сотрясение мозга и повреждение позвоночника.





Трое пострадавших школьников, среди которых мой сын, лежали в больнице, у всех травмы. Были и другие избитые, но они не стали заявления писать. Там была видеокамера, она зафиксировала семерых нападавших, на деле же их там было человек 15. Спустя 19 дней не было опознания и очной ставки, мы возмущены, что следствие тянется так медленно. Из семерых, которые попали на видео, только двоих обвинили в хулиганстве, остальные на свободе", - возмутилась женщина.





Родители трех избитых школьников 21 октября пришли в областную прокуратуру требовать объективного расследования. Там же они встретились с руководством полиции Актобе и высказали претензии.





В полиции говорят, что принимают все меры для объективного расследования. Всех участников драки установили в ту же ночь. Сейчас идет следствие, устанавливают, что делал каждый.





Сложность в том, что все они несовершеннолетние, среди них есть жители Шалкарского и других районов. Допросы с ними можно проводить только в присутствии законных представителей, на это нужно время. Только в отношении двоих задержанных применили санкцию в виде содержания под стражей, это те, у кого был нож. В полиции заверили, что следствие по делу об избиении школьников идет в полной мере", - пишет издание.





О случаях изнасилований, жестоких избиений, массовых драк и прочих преступлений среди молодежи сообщается едва ли не каждый день.





В мае старшеклассники устроили массовую драку в Мангистауской области. В начале июня в Кульсары в результате групповой драки погиб 16-летний школьник. В Экибастузе двух студентов колледжа зверски избили на пустыре. В начале октября в Талгаре в результате конфликта был убит 16-летний подросток. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Через несколько дней после убийства сгорел дом семьи погибшего. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки.





В прошлом году в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось.





Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, предположительно все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.





В связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.





Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.





Дело о нападении в Алматы на защитников девушки и причинении тяжкого вреда здоровью ушло в суд спустя 1,5 года.





Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".



