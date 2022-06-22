Двух закладчиков синтетических наркотиков задержали в Кокшетау

КОКШЕТАУ. 21 ИЮНЯ - В городе Кокшетау были задержаны два жителя Петропавловска 20 и 21 года, подозреваемые в закладке синтетических наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Информация о возможных закладках поступила от жителей города, заметивших в районе Бармашино нескольких молодых людей, поведение которых показалось им подозрительным, информирует Polisia.kz

В ходе личного обыска у одного из задержанных был изъят полиэтиленовый сверток с веществом бежевого цвета порошкообразной консистенции. Его сообщник показал полицейским места произведенных закладок, в которых было обнаружено еще 50 свертков с аналогичным веществом.

Изъятый наркотик полицейские направили на соответствующую экспертизу.

По данному факту начато досудебное производство по статье 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта).