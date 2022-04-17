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Экс-глава Погранслужбы КНБ Джуламанов вышел из тюрьмы

16.04.2022, 15:27 13991
Экс-глава Погранслужбы КНБ Джуламанов вышел из тюрьмы
Фото: pexels.com
СЕМЕЙ. 16 АПРЕЛЯ - Суд Семея досрочно освободил экс-главу Погранслужбы КНБ Нурлана Джуламанова по ходатайству об условно-досрочном освобождении, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

За время отбывания наказания показал себя с положительной стороны, процессуальные издержки оплатил, по приговору суда гражданского иска не имеет, есть 19 поощрений, переведен на облегченные условия содержания, активно участвует в воспитательных мероприятиях и в общественной жизни учреждения, в связи с чем не нуждается в полном отбытии наказания",- отметили в пресс-службе суда.

 
Нурлана Джуламанова осудили в 2015 году. Он был приговорен к 11 годам лишения за создание и руководство ОПГ и взяточничество. Его обвиняли в получении взяток на общую сумму более 173 млн тенге и 436 тысяч долларов.
 

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У жителя Алматы изъяли 23 свертка с психотропным веществом

17.04.2022, 15:20 1606
АЛМАТЫ. 17 АПРЕЛЯ - У 27-летнего жителя Алматы изъяты 23 изолированных свертка с психотропным веществом, сообщает пресс-служба департамента полиции города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество являются психотропным - мефедрон. Инспекторами патрульной полиции задержан уроженец Туркестанской области. Установлено, что он планировал распространить эти 23 дозы на территории нашего района. На вопрос патрульных, есть ли у него запрещенные препараты, мужчина сразу сознался, что имеет свертки с наркотиками. В ходе обыска по адресу проживания обнаружен и изъят нерасфасованный пакет с таким же веществом и крупная сумма денег", - проинформировал начальник управления полиции Ауэзовского района подполковник полиции Улан Абулхайыр.

 
В порядке статьи 128 УПК РК подозреваемый в совершении уголовного преступления, предусмотренного пунктам 1, 3 части 3 статьи 297 УК РК, водворен в изолятор временного содержания
 

За незаконное приобретение, хранение и сбыт психотропных веществ группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества", - добавили в департаменте.

 

Блогера задержали за вымогательство в Шымкенте

17.04.2022, 11:06 3611
ШЫМКЕНТ. 17 АПРЕЛЯ - Блогера задержали по подозрению в вымогательстве в городе Шымкенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Со слов полицейских, дело обстояло таким образом. К ним с заявлением обратился госслужащий, который стал жертвой шантажа. Он рассказал, что несколько человек, представившись популярными блогерами, грозились распространить видеоролик с порванным государственным флагом на административном здании, если тот не оплатит крупную сумму", - информирует otyrar.kz.

 
По информации издания, молодые люди просили у чиновника полмиллиона тенге.
 

Взамен они обещали не распространять видео с порванным государственным флагом на административном здании. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР департамента полиции по статье 194 УК РК (Вымогательство)", - пояснили в полиции города Шымкента.

 
В результате подозреваемого задержали с поличным, когда заявитель отдал часть суммы. Из автомобиля Toyota Сamry оперативники изъяли деньги в сумме 300 000 тенге. С санкции суда подозреваемый арестован. В отношении задержанного проводится досудебное расследование, предстоит установить все обстоятельства произошедшего.
 

Наркосбытчика задержали в Нур-Султане

16.04.2022, 11:42 15856
НУР-СУЛТАН. 16 АПРЕЛЯ - Полицейские Нур-Султана в ходе спецоперации задержали 38-летнего наркосбытчика, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

У задержанного в ходе обыска по месту жительства обнаружен и изъят расфасованный гашиш весом более 200 граммов. Наркотические средства мужчина собирался сбыть на территории столицы", - сообщили в столичном департаменте полиции. 

 
Также в ходе обыска было изъято гладкоствольное оружие, переделанное под обрез, с боеприпасами.
 
Подозреваемый арестован, проводится расследование. 

 
В полиции подчеркнули, что с начала года изъято более 60 килограммов различных наркотических средств, в том числе около 5 килограммов синтетических наркотиков.
 

Полицейские Алматы ищут очевидцев наезда бензовоза на полицейское оцепление

15.04.2022, 20:22 31806
Полицейские Алматы ищут очевидцев наезда бензовоза на полицейское оцепление
Фото: Кадр с видео
АЛМАТЫ. 15 АПРЕЛЯ - Межведомственная следственно-оперативная группа устанавливает очевидцев эпизода, имевшего место 5 января 2022 года на пересечении улицы Толе би и улиц Шарипова, Байтурсынова, где мужчина, управлявший бензовозом, протаранил полицейское оцепление, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Департамент полиции Алматы просит всех, кто располагает какой-либо информацией о лицах, совершивших это противоправное действие, а также другими сведениями о происшествии, сообщить об этом по следующим телефонам: 8-707-845-54-44 и 8-701-110-02-01. 
 
Вознаграждение гарантируется.

 

Замглавы ДЧС Алматинской области подозревают в получении взятки

15.04.2022, 19:50 32551
ТАЛДЫКОРГАН. 15 АПРЕЛЯ - Антикоррупционной службой Алматинской области по подозрению в совершении коррупционного преступления изобличены заместитель начальника ДЧС по Алматинской области (избрана мера пересечения в виде домашнего ареста) и начальник отдела по ЧС Капшагая, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации Антикора, задержанные в группе лиц по предварительному сговору лично получили взятку в сумме 1000 долларов от представителя казино за общее покровительство.
 
Расследование продолжается. Другие сведения в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК не подлежат разглашению.
 

Республиканская акция "Сайгак" стартовала в Акмолинской области

15.04.2022, 18:18 35351
КОКШЕТАУ. 15 АПРЕЛЯ - В целях сохранения популяции сайгаков и пресечения фактов браконьерства с 15 апреля на территории Акмолинской области стартует широкомасштабная республиканская акция "Сайгак", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе акции на протяжении месяца будут проводиться рейдовые мероприятия в целях рационального использования, защиты и охраны природных ресурсов среди населения, в том числе природопользователей, сообщает пресс-служба ДП Акмолинской области.
 
С начала 2022 года совместными мероприятиями выявлено 139 правонарушений в сфере природоохранного законодательства. За нарушения правил охоты возбуждено 6 уголовных дел. 
 

Ущерб за сайгака-рогача составляет 1500 МРП (4 594 500 тенге), за самку и сеголетку сайгака ущерб составит 1050 МРП (3 216 150 тенге). За незаконную охоту на сайгаков, добычу, приобретение, хранение, сбыт, перевозку предусматривается уголовная ответственность от 3 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - проинформировали в ГПП УМПС ДП.

 
Несмотря на то что сайгак не включен в Красную книгу Казахстана, он относится к видам животных, охота на которых сейчас полностью запрещена, и объявлен мораторий на его отстрел до 2023 года.
 

В Нур-Султане пьяный хулиган разбил лобовые стекла девяти авто

15.04.2022, 17:21 36286
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Ночью мужчина, находясь во дворе жилого дома на улице Биржан Сал, разбил стекла нескольких автомашин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Полицейские по горячим следам задержали ранее судимого 40-летнего жителя Экибастуза, который снимал квартиру в этом же доме, сообщает пресс-служба ДП Нур-Султана.
 
По словам мужчины, он разбил стекла девяти припаркованных автомашин.
 
В настоящее время подозреваемый доставлен в полицию, по факту хулиганства проводится досудебное расследование. Устанавливается сумма ущерба, причиненного автовладельцам.
 
 

Избившего бывшую жену агрессора арестовали на 15 суток в Нур-Султане

15.04.2022, 16:13 37186
Избившего бывшую жену агрессора арестовали на 15 суток в Нур-Султане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Полиция Нур-Султана задержала агрессора, избившего бывшую жену на улице на глазах у ее матери, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В отношении 25-летнего мужчины был составлен административный протокол по статье 73-1 КоАП РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Постановлением специализированного межрайонного административного суда виновный подвергнут аресту сроком на 15 суток", - сообщили в столичном департаменте полиции.

 
Ранее пострадавшая дважды обращалась с заявлениями в полицию по факту преследования со стороны бывшего супруга.
 
Видео с избиением девушки опубликовала в Instagram сестра пострадавшей. По ее словам, агрессор преследует их семью уже 9 месяцев.
 
 
В полиции в отношении виновного были вынесены защитные предписания, ему запретили как-либо контактировать с экс-супругой. Теперь семья пострадавшей опасается продолжения преследования со стороны агрессора.
 

Мы просто в шоке: за такое 15 суток давать? Разве это нормально, он выйдет после 15 суток, опять придет к ней, ко мне или к маме, не дай бог что-то еще сделает с нами. Поэтому я публикую эти посты. Я боюсь, что после этого он выйдет и убьет ее вообще! Хочу, чтобы приняли меры построже", - написала сестра пострадавшей.


Ранее сообщалось, что житель Алматинской области до смерти избил жену на почве ревности.
 

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