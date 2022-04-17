Экс-глава Погранслужбы КНБ Джуламанов вышел из тюрьмы

ТАЛДЫКОРГАН. 15 АПРЕЛЯ - Антикоррупционной службой Алматинской области по подозрению в совершении коррупционного преступления изобличены заместитель начальника ДЧС по Алматинской области (избрана мера пересечения в виде домашнего ареста) и начальник отдела по ЧС Капшагая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации Антикора, задержанные в группе лиц по предварительному сговору лично получили взятку в сумме 1000 долларов от представителя казино за общее покровительство.

Расследование продолжается. Другие сведения в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК не подлежат разглашению.