Экс-глава Погранслужбы КНБ Джуламанов вышел из тюрьмы

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СЕМЕЙ. 16 АПРЕЛЯ - Суд Семея досрочно освободил экс-главу Погранслужбы КНБ Нурлана Джуламанова по ходатайству об условно-досрочном освобождении, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За время отбывания наказания показал себя с положительной стороны, процессуальные издержки оплатил, по приговору суда гражданского иска не имеет, есть 19 поощрений, переведен на облегченные условия содержания, активно участвует в воспитательных мероприятиях и в общественной жизни учреждения, в связи с чем не нуждается в полном отбытии наказания",- отметили в пресс-службе суда.
Нурлана Джуламанова осудили в 2015 году. Он был приговорен к 11 годам лишения за создание и руководство ОПГ и взяточничество. Его обвиняли в получении взяток на общую сумму более 173 млн тенге и 436 тысяч долларов.