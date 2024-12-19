Экс-председатель "КазАвтоЖол" осужден за крупную растрату

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Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший председатель АО НК "КазАвтоЖол" Аскар Муратулы получил 8 лет тюрьмы за растрату вверенного ему чужого имущества в особо крупном размере.





18 декабря 2024 года межрайонным судом по уголовным делам Астаны оглашен обвинительный приговор в отношении М. и Ж. Органом уголовного расследования М. и Ж. обвинялись в растрате вверенного чужого имущества, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере", - сообщили в пресс-службе межрайонного суда по уголовным делам Астаны.





Как установило следствие, Муратулы в 2019 году занимал пост заместителя акима области и знал о проблемах на автомобильных дорогах, в том числе на мосту через реку Ишим.





В 2019 году между Акмолинским филиалом АО НК "ҚазАвтоЖол" и главой ТОО "Асыл-ЖАС" был заключен договор о закупках по ремонту данного моста на сумму 2,2 млрд тенге. В суде было установлено, что деньги не были перечислены подрядчику.





В апреле 2021 года Аксар Муратулы получил пост председателем правления АО НК "КазАвтоЖол". В июне этого же года договор был расторгнут по инициативе заказчика, а подрядчик в лице ТОО "Асыл-ЖАС" не оспорил его действия в судебном порядке.





В июле-августе 2021 года глава "КазАвтоЖол" организовал совещание с участием Ж. и заинтересованных лиц, где инициировал вопрос о заключении договора с ТОО "Асыл-ЖАС" способом из одного источника. Оснований для проведения такого совещания не было. Никакого письменного обращения Ж. не поступало", - говорится в материалах суда.





20 октября 2021 года глава "КазАвтоЖол" под предлогом, что директор ТОО "Асыл-ЖАС" может предъявить к нацкомпании судебные иски по имеющимся якобы у АО перед его компанией задолженности по ранее расторгнутому договору 2019 года, издал незаконный приказ об осуществлении закупа способом из одного источника с консорциумом ТОО "Dike", ТОО "Асыл-ЖАС" на сумму более 2,2 млрд тенге по капитальному ремонту автомобильной дороги республиканского значения со строительством моста через реку Ишим.





При этом решениями судов от 21 января 2020 года в отношении ТОО "Асыл-ЖАС" и от 7 октября 2021 года в отношении ТОО "Dike" применены реабилитационные процедуры с кредиторской задолженностью свыше 264 миллионов тенге и 685 миллионов тенге соответственно", - отметили в суде.





Таким образом, члены консорциума являлись финансово неустойчивыми компаниями и не имели реальной возможности обеспечить исполнение договора.





21 октября 2021 года на основании приказа, вынесенного Муратулы, Акмолинский филиал заключил договор с консорциумом ТОО "Dike", ТОО "Асыл-ЖАС" в лице Ж. 28 декабря 2021 года в рамках договора на расчетный счет ТОО "Асыл-ЖАС" перечислен аванс в сумме 200 млн тенге, которые были похищены и растрачены Мурытулы и Ж.", -сообщили в суде, отметив, что причиненный государству ущерб не возмещен.





В пресс-службе отметили, что подсудимые были знакомы еще с 2000-х годов.





В результате суд приговорил экс-главу "КазАвтоЖол" к 8 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и субъектах квазигосударственного сектора.





Генпродрядчик Ж. также осужден на 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества, с установлением запрета занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет.