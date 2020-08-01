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Экс-судье Бостандыкского района Алматы вынесли приговор

31.07.2020, 09:34 6184
Алматы. 31 июля. Kazakhstan Today - Экс-судье Бостандыкского района Алматы вынесли приговор по обвинению во взяточничестве, передает Kazakhstan Today.
 
Судье предложили 3 тысячи долларов, которые она сначала взяла, а затем попыталась вернуть, сообщает Almaty.tv.
 
Экс-судья Бостандыкского районного суда Алматы ближайшие четыре года проведёт в колонии. Ауэзовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении Эльвиры Оспановой, которую ранее обвиняли в получении взятки. Приговор еще не вступил в силу.
 
В середине ноября Антикоррупционная служба официально сообщила, что судья поймана с поличным в момент возврата трёх тысяч долларов, которые ей заплатили за отсрочку принятия решения по гражданскому делу.
 

Суд посчитал, что для лиц, нарушивших принятую присягу, справедливым наказанием является только лишение свободы, в связи с чем суд назначил Эльвире Оспановой наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, с пожизненным запретом права занимать должности на государственной службе. Приговор суда не вступил в законную силу", - сообщил официальный представитель Алматинского городского суда Абай Жарылкасын.

 

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