Экс-замакима Атырауской области отказано в переводе под домашний арест

Фото: Ак Жайык

АТЫРАУ. 6 АПРЕЛЯ - Судебный процесс в отношении бывших первого заместителя акима Атырауской области Нурлана Таубаева и руководителя управления строительства Тимура Басарова продолжается в Атырау. Подсудимым отказали в переводе под домашний арест, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Доводы, указанные в ходатайстве защитника подсудимого Таубаева Н. и адвоката Жолболова Н. об изменении меры пресечения на более мягкую, не нашли своего подтверждения, состояние подсудимого после операции удовлетворительное. Каких-либо других обстоятельств, препятствующих содержанию подсудимого под стражей, в том числе и по медицинским показаниям, суду не представлено. Учитывая, что подсудимому Таубаеву Н. предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, суд меру пресечения в виде содержания под стражей оставляет без изменения", - цитирует решение суда газета "Ак Жайык" .

Суд также отклонил ходатайство Таубаева о приостановлении процесса, пока не будет проверена его камера, так как это не входит в полномочия суда, но поручил прокурору заняться этим вопросом.

Просьба адвокатов о замене Тимуру Басарову СИЗО домашним арестом также была отклонена.

Таубаев был задержан по подозрению в получении взятки в размере 182 млн тенге.