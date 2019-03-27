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Экс-заместителя акима Атырауской области арестовали на два месяца

26.03.2019, 18:34 4510
Атырау. 26 марта. Kazakhstan Today - Экс-заместитель акима Атырауской области Нурсауле Сайлауова арестована на два месяца, передает Kazakhstan Today.
 
В отношении Сайлауовой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Она подозревается в получении взятки в размере 5,1 млн тенге от ТОО за заключение договора на поставку мебели для столовых пяти школ-интернатов. 5,1 млн - это 15% от суммы договора (34,1 млн), пишет "Ак Жайык".
 
Таким образом, Сайлауова присоединилась к уже помещённым в следственный изолятор по делу о хищениях бюджетных средств в особо крупном размере экс-руководителю областного управления образования Каиргали Кенжагалиеву, его заместителю Розе Кабдуловой и главному бухгалтеру школы-интерната для одаренных детей при Малой академии искусств Назымгуль Мажитовой.
 

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