Это попытка изнасилования: правозащитница обвиняет полицейских в халатности по делу 16-летней школьницы

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Вчера вечером в Нур-Султане примерно в 21.15 16-летняя школьница возвращалась домой от подруги с Сарыарка 5. Села на автобус номер 50, этот человек ехал с ней в автобусе и вышел на ее остановке - на Сейфуллина. Когда она подошла к подъезду, он подошел к ней, спросил, какой подъезд, и предложил познакомиться. Она набрала домофон, зашла в подъезд, он за ней. Вызвала лифт, но зайти побоялась, так как он стоял рядом и предлагал познакомиться. Он ее напугал. Девочка побежала по лестнице. Примерно в районе 3-го этажа, может, 4-го он ее догнал и прижал в угол, стал домогаться, хватал за грудь и ягодицы. Она просила ее не трогать и сказала, что сломает ему очки. Он их снял. Тогда она ткнула ему пальцем в правый глаз и попыталась вырваться, но не получилась, после чего она еще раз ткнула ему в глаз пальцем, и получилось убежать. Кричать она боялась, чтобы не разозлить его", - написала Смаилова в Facebook.
По ее словам, несмотря на очевидную попытку изнасилования, полиция Нур-Султана завела дело по статье "Мелкое хулиганство".
Очевидно, что это попытка изнасилования. Где есть факт преследования, нападения с явными насильственными действиями сексуального характера на школьницу, видно, что она подросток! Есть факт сопротивления, значит, это было против воли подростка. Вот так опасные для общества элементы, остаются безнаказанными по вине некомпетентности и халатности полиции", - пишет правозащитница.
В своем посте она обратилась к Генеральной прокуратуре РК с просьбой взять на контроль вопиющий случай халатности со стороны полиции.
Она отметила, что девочка сильно напугана и нуждается в помощи психолога.
Инцидент прокомментировали в полиции:
18 апреля текущего года в 22.22 на канал "102" от жителя столицы поступило сообщение о том, что к его 16-летней дочери в подъезде дома приставал неизвестный мужчина. Сотрудниками полиции проводятся розыскные мероприятия по установлению личности мужчины, изъятое видео приобщено к материалу дела. Действиям виновного будет дана правовая оценка согласно действующему законодательству. Данный факт находится на контроле руководства департамента полиции".
Напомним, сегодня на брифинге в СЦК представители МВД сообщили, что ведомство предлагает ряд поправок в законодательство для защиты жертв бытового насилия.