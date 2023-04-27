Фальшивомонетчик сбывал поддельные двадцатитысячные купюры в Кызылорде  

Ему грозит до 10 лет лишения свободы

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Кызылорда. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской области завершено расследование уголовного дела по факту хранения и сбыта поддельных денег, материалы направлены в суд, - В Кызылординской области завершено расследование уголовного дела по факту хранения и сбыта поддельных денег, материалы направлены в суд, сообщает Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан.









По информации АФМ, 28-летний житель Кызылорды обвиняется в хранении и реализации на автозаправочной станции, также в магазине автозапчастей фальшивых банкнот номиналом в 20 000 тенге.





Расплачиваясь фальшивыми деньгами, на сдачу он получал оригинальные банкноты. В ходе расследования он полностью признал свою вину.





Согласно заключениям исследования криминалистов, изъятые банкноты не соответствуют денежным знакам Национального банка РК и распечатаны на многофункциональных цветных принтерах.





Отмечается, что за данные уголовные предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.