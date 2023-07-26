Год ограничения свободы: сломавшей ребенку ключицу воспитательнице вынесли приговор

Будет ли подсудимая обжаловать приговор, ее адвокат не уточнила

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Костанай. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В суде № 2 Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении 25-летней Айсулу Дерипсали по ненадлежащему исполнению обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего лицом, на которое такие обязанности возложены по службе, что повлекло по неосторожности причинение малолетнему средней тяжести вреда здоровью.





Воспитателю яслей-сада, по вине которой ребенок сломал ключицу, назначили год ограничения свободы. Кроме того, девушка в течение года не сможет занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.





По словам судьи Нурлана Бекишева, подсудимая Айсулу Дерипсали впервые совершила правонарушение, хорошо характеризуется по месту работы, сообщает "Наша газета".





Она еще молодая девушка, это стало для нее уроком. К смягчающим обстоятельствам суд отнес также чистосердечное раскаяние и полное признание вины", - сказал судья.





Судья также отметил, что квалификация деяния выбрана правильно, хотя адвокат Жанар Шопагулова и просила переквалифицировать дело на более мягкую статью.





Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня оглашения. Будет ли подсудимая обжаловать приговор, ее адвокат не уточнила.