Госслужащие подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог в Карагандинской области

КАРАГАНДА. 25 АВГУСТА - В присвоении или растрате почти полумиллиарда тенге подозревают сотрудников акимата поселка Молодежный в Карагандинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

455 миллионов тенге выделили для ремонта 13 километров дорог в минувшем году. Однако по ним уже невозможно ездить, негодуют местные жители. Полотно разбито, даже следов работ не видно, пишут сельчане", - информирует телеканал "Астана".

Антикоррупционной службой было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц аппарата акима поселка Молодежный и других лиц по факту хищения бюджетных средств, выделенных на средний ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог.

В свою очередь чиновники заявляют, что дороги отремонтировали согласно проектно-сметной документации. По их словам, все испортили талые воды и большегрузные машины, которые возят топливо в местную котельную.

Сделали ПСД. Одна по всем улицам составлялась, единая как бы. Из расчета одного стандарта. Поэтому не просчиталось. Еще около школы есть снегозащитные щиты. Там собирается много снега, по весне тает и размывает обочину дороги. В связи с этим тоже происходит разрушение асфальта", - пояснила главный специалист аппарата акима поселка Молодежный Светлана Ионова.